Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 13-го тура АПЛ 2025/26 30 ноября в 14:00
30 ноября состоится матч 13-го тура АПЛ 2025/26 между командами Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед.
Поединок пройдет на стадионе Селлхерст Парк в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Орлы с 20 очками располагаются на шестой позиции. У красных дьяволов в активе 18 пунктов.
В последний раз коллективы пересекались между собой 2 февраля 2025 года – лондонцы победили соперников со счетом 2:0 в 24-м туре чемпионата Англии прошлого сезона.
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Самба Диалло в прошлом сезоне выступал в чемпионате Израиля за «Хапоэль» Иерусалим
Коучу «фиолетовых» не понравилась игра своих подопечных против «Кудровки»