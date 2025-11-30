Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
30.11.2025 14:00 – 23 0 : 0
Манчестер Юнайтед
Англия
30 ноября 2025, 14:00 |
Смотрите видеотрансляцию матча 13-го тура АПЛ 2025/26 30 ноября в 14:00

Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября состоится матч 13-го тура АПЛ 2025/26 между командами Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед.

Поединок пройдет на стадионе Селлхерст Парк в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Орлы с 20 очками располагаются на шестой позиции. У красных дьяволов в активе 18 пунктов.

В последний раз коллективы пересекались между собой 2 февраля 2025 года – лондонцы победили соперников со счетом 2:0 в 24-м туре чемпионата Англии прошлого сезона.

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
