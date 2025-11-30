30 ноября состоится матч 13-го тура АПЛ 2025/26 между командами Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед.

Поединок пройдет на стадионе Селлхерст Парк в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Орлы с 20 очками располагаются на шестой позиции. У красных дьяволов в активе 18 пунктов.

В последний раз коллективы пересекались между собой 2 февраля 2025 года – лондонцы победили соперников со счетом 2:0 в 24-м туре чемпионата Англии прошлого сезона.

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.