Волевая победа. Манчестер Юнайтед в гостях обыграл Кристал Пэлас
«Красные дьяволы» обошли соперника в таблице
В воскресенье, 30 ноября, «Кристал Пэлас» в рамках 13-го тура АПЛ принимал «Манчестер Юнайтед».
Матч проходил в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».
Хозяева открыли счет на 36-й минуте, когда Матета реализовал пенальти. «Юнайтед» ответил двумя голами во втором тайме, которые записали на свой счет Зиркзе и Маунт, а в обоих случаях ассистировал Фернандеш.
Английская Премьер-лига. 13-й тур, 30 ноября
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:2
Голы: Матета, 36 – Зиркзе, 54, Маунт, 63
