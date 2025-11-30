Волевая победа. Манчестер Юнайтед в гостях обыграл Кристал Пэлас

В воскресенье, 30 ноября, «Кристал Пэлас» в рамках 13-го тура АПЛ принимал «Манчестер Юнайтед».

Матч проходил в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».

Хозяева открыли счет на 36-й минуте, когда Матета реализовал пенальти. «Юнайтед» ответил двумя голами во втором тайме, которые записали на свой счет Зиркзе и Маунт, а в обоих случаях ассистировал Фернандеш.

Английская Премьер-лига. 13-й тур, 30 ноября

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Матета, 36 – Зиркзе, 54, Маунт, 63