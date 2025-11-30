Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Волевая победа. Манчестер Юнайтед в гостях обыграл Кристал Пэлас
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
30.11.2025 14:00 – FT 1 : 2
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 ноября 2025, 15:57 | Обновлено 30 ноября 2025, 16:01
228
4

Волевая победа. Манчестер Юнайтед в гостях обыграл Кристал Пэлас

«Красные дьяволы» обошли соперника в таблице

30 ноября 2025, 15:57 | Обновлено 30 ноября 2025, 16:01
228
4 Comments
Волевая победа. Манчестер Юнайтед в гостях обыграл Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 30 ноября, «Кристал Пэлас» в рамках 13-го тура АПЛ принимал «Манчестер Юнайтед».

Матч проходил в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Хозяева открыли счет на 36-й минуте, когда Матета реализовал пенальти. «Юнайтед» ответил двумя голами во втором тайме, которые записали на свой счет Зиркзе и Маунт, а в обоих случаях ассистировал Фернандеш.

Английская Премьер-лига. 13-й тур, 30 ноября

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Матета, 36 – Зиркзе, 54, Маунт, 63

По теме:
Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лондонское дерби. Челси и Арсенал назвали стартовые составы на топ-матч АПЛ
Бруну Фернандеш обошел Пола Скоулза по количеству ассистов за МЮ в АПЛ
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
Футбол | 29 ноября 2025, 19:23 15
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»

Бывший футболист киевлян оценил карьеру Игоря Костюка

Ворскла в последнем матче года разгромила Черноморец
Футбол | 29 ноября 2025, 19:54 1
Ворскла в последнем матче года разгромила Черноморец
Ворскла в последнем матче года разгромила Черноморец

Полтавчане все решили на старте встречи

Установил два рекорда. Судаков провел топовый матч в чемпионате Португалии
Футбол | 30.11.2025, 16:41
Установил два рекорда. Судаков провел топовый матч в чемпионате Португалии
Установил два рекорда. Судаков провел топовый матч в чемпионате Португалии
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Другие виды | 30.11.2025, 13:02
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
Футбол | 30.11.2025, 04:02
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sres2016
Glory MU
Ответить
+2
Gargantua
Пэлэс просто не тянет график игр с еврокубками. нет второго состава, а основа физически нетянет играть через каждые три дня
Ответить
+1
Harun Bakircioğlu
28% давали аналитики на победу, а МЮ как Арсенал реализовал два стандарта и сделал всех экспертов. Фернандеш стал 4 ассистентом в истории МЮ, после Гиггза, Руни и Бэкхема.
У КП 64 часа между матчем в ЛК на выезде и стартом игры с МЮ, дебил, составлявший расписание, даже не выдержал 72 часа, рекомендуемые профсоюзом игроков ФИФА.
Ответить
0
Singularis
Реванш за всю мазуту.
Ответить
0
Популярные новости
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
29.11.2025, 05:44 20
Футбол
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
29.11.2025, 19:13 12
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 13
Футбол
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
30.11.2025, 09:07 1
Бокс
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 14
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
29.11.2025, 04:59 1
Бокс
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем