30 ноября Манчестер Юнайтед добыл непростую победу над командой Кристал Пэлас со счетом 2:1 в матче 13-го тура АПЛ 2025/26.

Красные дьяволы уступали 0:1 после гола Жан-Филипа Матета с пенальти на 36-й минуте, но благодаря забитым мячам Дошуа Зиркзе и Мейсона Маунта сумели победить.

АПЛ 2025/26. 13-й тур, 30 ноября

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Матета, 36 (пен.) – Зиркзе, 54, Маунт, 63

