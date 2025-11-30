30.11.2025 14:00 – FT 1 : 2
93
0
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:2. Дьявольский камбек. Видео голов
Смотрите видеообзор мата 13-го тура АПЛ 2025/26
30 ноября Манчестер Юнайтед добыл непростую победу над командой Кристал Пэлас со счетом 2:1 в матче 13-го тура АПЛ 2025/26.
Красные дьяволы уступали 0:1 после гола Жан-Филипа Матета с пенальти на 36-й минуте, но благодаря забитым мячам Дошуа Зиркзе и Мейсона Маунта сумели победить.
АПЛ 2025/26. 13-й тур, 30 ноября
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:2
Голы: Матета, 36 (пен.) – Зиркзе, 54, Маунт, 63
Видеообзор матча
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Манчестер Юнайтед), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Манчестер Юнайтед), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
36’
ГОЛ ! С пенальти забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
