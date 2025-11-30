Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:2. Дьявольский камбек. Видео голов
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
30.11.2025 14:00 – FT 1 : 2
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 ноября 2025, 18:32 |
93
0

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:2. Дьявольский камбек. Видео голов

Смотрите видеообзор мата 13-го тура АПЛ 2025/26

30 ноября 2025, 18:32 |
93
0
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:2. Дьявольский камбек. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября Манчестер Юнайтед добыл непростую победу над командой Кристал Пэлас со счетом 2:1 в матче 13-го тура АПЛ 2025/26.

Красные дьяволы уступали 0:1 после гола Жан-Филипа Матета с пенальти на 36-й минуте, но благодаря забитым мячам Дошуа Зиркзе и Мейсона Маунта сумели победить.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

АПЛ 2025/26. 13-й тур, 30 ноября

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Матета, 36 (пен.) – Зиркзе, 54, Маунт, 63

Видеообзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Манчестер Юнайтед), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Манчестер Юнайтед), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
36’
ГОЛ ! С пенальти забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
По теме:
Пиза – Интер – 0:2. Как Лаутаро Мартинес оформил дубль. Видео голов и обзор
Полесье – Заря. Видео голов и обзор (обновляется)
Челси – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Джошуа Зиркзе Мэйсон Маунт Жан-Филипп Матета пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Футбол | 30 ноября 2025, 08:40 14
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление

Президент клуба официально представил нового наставника

Мартинес – герой. Интер с дублем аргентинца разобрался с Пизой
Футбол | 30 ноября 2025, 17:57 0
Мартинес – герой. Интер с дублем аргентинца разобрался с Пизой
Мартинес – герой. Интер с дублем аргентинца разобрался с Пизой

Два гола от Лаутаро стали единственными в матче

ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
Футбол | 29.11.2025, 19:23
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Другие виды | 30.11.2025, 13:02
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
Футбол | 30.11.2025, 04:02
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
29.11.2025, 19:13 12
Биатлон
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
28.11.2025, 17:41 4
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
29.11.2025, 08:44 44
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
30.11.2025, 09:07 1
Бокс
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
28.11.2025, 23:13 6
Футбол
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
28.11.2025, 16:54 1
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем