В воскресенье, 30 ноября, состоится поединок 13-го тура чемпионата Англии между «Вест Гэмом» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 16:05.

Вест Хэм

Не самым лучшим образом проводит сезон лондонская команда. Хотя в последних играх клуб ощутимо улучшил результаты – все же назначение Нуну Эшпериту Санту дает свои плоды. Тем не менее, за 12 туров Премьер-лиги лондонцы набрали 11 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 17-ю строчку турнирной таблицы. Однако зона вылета очень близко – «Лидс» на 18-м месте «молотобойцы» опережают только из-за лучшей разницы забитых/пропущенных голов.

Из Кубка английской лиги лондонцы вылетели на стадии 1/32 финала от «Вулвергемптона».

Ливерпуль

Результаты команды в текущем сезоне совсем разочаровывают. Клуб еще с первых туров демонстрирует нестабильную игру, и поначалу ему удавалось одерживать победы, однако сейчас эта удача закончилась. За 12 игр Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 18 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас занимают 12 позицию в чемпионате. Однако ситуация в таблице довольно плотная – даже от топ-2 клуб отделяет всего 5 очков. Из Кубка английской лиги «Ливерпуль» вылетел на стадии 1/8 финала от «Кристалл Пелас».

За 5 поединков Лиги чемпионов мерсисайдцы завоевали 9 зачетных пунктов – такие результаты позволяют клубу занимать 13 место общей таблицы соревнований. От нужного топ-8 команда отстает на 1 очко.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами полное преимущество имеет «Ливерпуль». На счету красных 4 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

«Ливерпуль» проиграл в 9/12 последних поединках во всех турнирах.

«Вест Хэм» завоевал 7/11 своих очков в Премьер-лиге за последние 3 игры.

«Ливерпуль» проиграл в каждом из 4 последних выездных матчей Премьер-лиги.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.58.