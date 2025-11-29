Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Вест Хэм
30.11.2025 16:05 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 ноября 2025, 12:16 |
75
0

Вест Хэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 30 ноября в 16:05 по Киеву

29 ноября 2025, 12:16 |
75
0
Вест Хэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Вест Хэм

В воскресенье, 30 ноября, состоится поединок 13-го тура чемпионата Англии между «Вест Гэмом» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 16:05.

Вест Хэм

Не самым лучшим образом проводит сезон лондонская команда. Хотя в последних играх клуб ощутимо улучшил результаты – все же назначение Нуну Эшпериту Санту дает свои плоды. Тем не менее, за 12 туров Премьер-лиги лондонцы набрали 11 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 17-ю строчку турнирной таблицы. Однако зона вылета очень близко – «Лидс» на 18-м месте «молотобойцы» опережают только из-за лучшей разницы забитых/пропущенных голов.

Из Кубка английской лиги лондонцы вылетели на стадии 1/32 финала от «Вулвергемптона».

Ливерпуль

Результаты команды в текущем сезоне совсем разочаровывают. Клуб еще с первых туров демонстрирует нестабильную игру, и поначалу ему удавалось одерживать победы, однако сейчас эта удача закончилась. За 12 игр Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 18 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас занимают 12 позицию в чемпионате. Однако ситуация в таблице довольно плотная – даже от топ-2 клуб отделяет всего 5 очков. Из Кубка английской лиги «Ливерпуль» вылетел на стадии 1/8 финала от «Кристалл Пелас».

За 5 поединков Лиги чемпионов мерсисайдцы завоевали 9 зачетных пунктов – такие результаты позволяют клубу занимать 13 место общей таблицы соревнований. От нужного топ-8 команда отстает на 1 очко.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами полное преимущество имеет «Ливерпуль». На счету красных 4 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • «Ливерпуль» проиграл в 9/12 последних поединках во всех турнирах.
  • «Вест Хэм» завоевал 7/11 своих очков в Премьер-лиге за последние 3 игры.
  • «Ливерпуль» проиграл в каждом из 4 последних выездных матчей Премьер-лиги.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.58.

Прогноз Sport.ua
Вест Хэм
30 ноября 2025 -
16:05
Ливерпуль
Обе забьют 1.58 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фонсека дал совет Мудрику. Украинец не играет из-за допинга
Челси – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Кристал Пэлас – МЮ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вест Хэм Ливерпуль Ливерпуль - Вест Хэм прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Футбол | 29 ноября 2025, 08:15 12
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход

Андрей может перейти в «Интер»

В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
Футбол | 28 ноября 2025, 17:41 4
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил

Мацей Кендзьорек остается в столичном гранде

У Карпат возникли проблемы из-за футболиста, который играет в Бразилии
Футбол | 29.11.2025, 12:09
У Карпат возникли проблемы из-за футболиста, который играет в Бразилии
У Карпат возникли проблемы из-за футболиста, который играет в Бразилии
Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо
Футбол | 28.11.2025, 13:33
Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо
Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Футбол | 29.11.2025, 07:53
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
27.11.2025, 08:55 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 11
Футбол
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
28.11.2025, 15:01 17
Футбол
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
28.11.2025, 08:14 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 81
Футбол
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
27.11.2025, 21:38 135
Футбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем