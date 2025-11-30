30 ноября Ливерпуль переиграл Вест Хэм со счетом 2:0 в выездном матче 13-го тура АПЛ 2025/26.

Голами за мерсисайдцев отличились Александер Исак и Коди Гакпо.

Молотобойцы доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Лукаса Пакеты – бразилец получил две абсолютно ненужные желтые карточки за разговоры с арбитром в течении одной минуты.

АПЛ 2025/26. 13-й тур, 30 ноября

Вест Хэм – Ливерпуль – 0:2

Голы: Исак, 60, Гакпо, 90+2

Удаление: Пакета, 84 (удаление)

Видеообзор матча