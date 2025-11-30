Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вест Хэм – Ливерпуль – 0:2. Исак и Гакпо, дивные желтые Пакеты. Видео голов
Чемпионат Англии
Вест Хэм
30.11.2025 16:05 – FT 0 : 2
Ливерпуль
Англия
Вест Хэм – Ливерпуль – 0:2. Исак и Гакпо, дивные желтые Пакеты. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 13-го тура АПЛ 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября Ливерпуль переиграл Вест Хэм со счетом 2:0 в выездном матче 13-го тура АПЛ 2025/26.

Голами за мерсисайдцев отличились Александер Исак и Коди Гакпо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Молотобойцы доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Лукаса Пакеты – бразилец получил две абсолютно ненужные желтые карточки за разговоры с арбитром в течении одной минуты.

АПЛ 2025/26. 13-й тур, 30 ноября

Вест Хэм – Ливерпуль – 0:2

Голы: Исак, 60, Гакпо, 90+2

Удаление: Пакета, 84 (удаление)

Видеообзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль), асcист Джозеф Гомес.
84’
Лукас Пакета (Вест Хэм) получает красную карточку.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ливерпуль), асcист Коди Гакпо.
Ливерпуль Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александер Исак Коди Гакпо Лукас Пакета
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
