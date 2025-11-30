Долгожданный гол Исака. Ливерпуль победил впервые за 4 матча
Мерсисайдцы обыграли Вест Хэм со счетом 2:0
В воскресенье, 30 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Вест Хэмом» и «Ливерпулем».
Игра прошла на стадионе Лондон Стедиум в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Первый гол в матче забил шведский нападающий «Ливерпуля» Александер Исак – этот гол стал для него первым в составе «Ливерпуля» в АПЛ. Позже, уже после удаления Лукаса Пакети в «Вест Хэме», преимущество «красных» удвоил Коди Гакпо.
Английская Премьер-лига 2025/26. 13-й тур, 30 ноября
Вест Хэм – Ливерпуль – 0:2
Голы: Исак, 60, Гакпо, 90+2
Удаление: Пакета, 84
Астон Вилла – Вулверхэмптон – 1:0
Гол: Камара, 67
Ноттингем Форест – Брайтон – 0:2
Голы: Де Кейпер, 45+1, Цимас, 88
A win on the road! 💪 #WHULIV pic.twitter.com/9KjdWPOuzo— Liverpool FC (@LFC) November 30, 2025
