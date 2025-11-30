Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
30 ноября 2025, 18:03 | Обновлено 30 ноября 2025, 18:06
Долгожданный гол Исака. Ливерпуль победил впервые за 4 матча

Мерсисайдцы обыграли Вест Хэм со счетом 2:0

Долгожданный гол Исака. Ливерпуль победил впервые за 4 матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 30 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Вест Хэмом» и «Ливерпулем».

Игра прошла на стадионе Лондон Стедиум в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол в матче забил шведский нападающий «Ливерпуля» Александер Исак – этот гол стал для него первым в составе «Ливерпуля» в АПЛ. Позже, уже после удаления Лукаса Пакети в «Вест Хэме», преимущество «красных» удвоил Коди Гакпо.

Английская Премьер-лига 2025/26. 13-й тур, 30 ноября

Вест Хэм – Ливерпуль – 0:2
Голы: Исак, 60, Гакпо, 90+2
Удаление: Пакета, 84

Астон Вилла – Вулверхэмптон – 1:0
Гол: Камара, 67

Ноттингем Форест – Брайтон – 0:2
Голы: Де Кейпер, 45+1, Цимас, 88

Ливерпуль Вест Хэм Коди Гакпо Александер Исак Астон Вилла Вулверхэмптон Бубакар Камара Ноттингем Форест Брайтон Максим Де Кейпер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
