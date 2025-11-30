Долгожданный гол Исака. Ливерпуль победил впервые за 4 матча

В воскресенье, 30 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Вест Хэмом» и «Ливерпулем».

Игра прошла на стадионе Лондон Стедиум в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый гол в матче забил шведский нападающий «Ливерпуля» Александер Исак – этот гол стал для него первым в составе «Ливерпуля» в АПЛ. Позже, уже после удаления Лукаса Пакети в «Вест Хэме», преимущество «красных» удвоил Коди Гакпо.

Английская Премьер-лига 2025/26. 13-й тур, 30 ноября

Вест Хэм – Ливерпуль – 0:2

Голы: Исак, 60, Гакпо, 90+2

Удаление: Пакета, 84

Астон Вилла – Вулверхэмптон – 1:0

Гол: Камара, 67

Ноттингем Форест – Брайтон – 0:2

Голы: Де Кейпер, 45+1, Цимас, 88