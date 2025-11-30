Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Вест Хэм
30.11.2025 16:05 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 ноября 2025, 15:14 |
52
0

Смотрите видеотрансляцию матча 13-го тура АПЛ 2025/26 30 ноября в 16:05 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября Ливерпуль проведет выездной матч 13-го тура АПЛ 2025/26 против команды Вест Хэм.

Встреча пройдет на стадионе Лондон Стэдиум в столице Англии и начнется в 16:05 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ливерпуль за 12 туров сумел набрать всего 18 очков и сейчас располагается на 13-м месте. У Вест Хэма 11 пунктов и 17-я строчка из 20.

Подопечные Арне Слота проиграли три поединка подряд, а за последние 12 игр мерсисайдцы потерпели аж девять поражений.

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

Вест Хэм – Ливерпуль
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
16:05. Почему 30 ноября три матча АПЛ начнутся в нестандартное время?
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Арсенал
Когда начнут Челси и Арсенал? Прогнозы на 13-й тур АПЛ 2025/26
Ливерпуль Вест Хэм Вест Хэм - Ливерпуль смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
