Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 13-го тура АПЛ 2025/26 30 ноября в 16:05 по Киеву
30 ноября Ливерпуль проведет выездной матч 13-го тура АПЛ 2025/26 против команды Вест Хэм.
Встреча пройдет на стадионе Лондон Стэдиум в столице Англии и начнется в 16:05 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ливерпуль за 12 туров сумел набрать всего 18 очков и сейчас располагается на 13-м месте. У Вест Хэма 11 пунктов и 17-я строчка из 20.
Подопечные Арне Слота проиграли три поединка подряд, а за последние 12 игр мерсисайдцы потерпели аж девять поражений.
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
