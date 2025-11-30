30 ноября Ливерпуль проведет выездной матч 13-го тура АПЛ 2025/26 против команды Вест Хэм.

Встреча пройдет на стадионе Лондон Стэдиум в столице Англии и начнется в 16:05 по Киеву.

Ливерпуль за 12 туров сумел набрать всего 18 очков и сейчас располагается на 13-м месте. У Вест Хэма 11 пунктов и 17-я строчка из 20.

Подопечные Арне Слота проиграли три поединка подряд, а за последние 12 игр мерсисайдцы потерпели аж девять поражений.

Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.