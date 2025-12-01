Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арне СЛОТ: «Победа – это то, что нам было нужно в первую очередь»
Чемпионат Англии
Вест Хэм
30.11.2025 16:05 – FT 0 : 2
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 декабря 2025, 09:49 | Обновлено 01 декабря 2025, 09:50
248
0

Арне СЛОТ: «Победа – это то, что нам было нужно в первую очередь»

Нидерландский тренер прокомментировал победу над «Вест Хэмом»

01 декабря 2025, 09:49 | Обновлено 01 декабря 2025, 09:50
248
0
Арне СЛОТ: «Победа – это то, что нам было нужно в первую очередь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Нидерландский тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором его подопечные со счетом 2:0 обыграли «Вест Хэм»:

«Победа – это то, что нам было нужно в первую очередь, и мы еще и не пропустили, что всегда полезно. Мы не подарили сопернику ничего, как это часто бывало в этом сезоне. Соперник практически не создал моментов, за исключением последней минуты, когда Джаррод Боуэн имел шанс».

«Вест Хэм» усложнил нам игру, но мы очень хорошо сыграли в обороне. Хорошо, что у них был только один момент.

Об Александре Исаке: «Он топ-нападающий. Этот финиш был очень хорош. Я оставил его на поле ровно настолько, чтобы он забил гол для команды и для себя».

О том, что Мохамед Салах не вышел на поле: «Мы играем много матчей. За 10 дней мы сыграли четыре. Эти игроки – очень высококлассные футболисты. Мо очень важен для клуба и будет очень важен для клуба, так что посмотрим, что будет в среду против Сандерленда».

По теме:
ГАСПЕРИНИ: «Все матчи разные, жаль, что так получилось»
Как выглядит таблица АПЛ после лондонского дерби между Арсеналом и Челси
Почетный президент Баварии высмеял трансферную политику Ливерпуля
Вест Хэм Ливерпуль Вест Хэм - Ливерпуль пресс-конференция чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арне Слот
Даниил Кирияка Источник: BBC
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: тренер культового украинского клуба подал в отставку
Футбол | 30 ноября 2025, 19:08 0
Источник: тренер культового украинского клуба подал в отставку
Источник: тренер культового украинского клуба подал в отставку

Андрей Анищенко хочет оставить «Металлист»

Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Футбол | 30 ноября 2025, 19:51 6
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе

Исполняющий обязанности главного тренера киевлян рассчитывает на Самбу Диалло

Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Другие виды | 30.11.2025, 13:02
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Костюк вернул в Динамо игрока, которого хотел выгнать Шовковский
Футбол | 01.12.2025, 07:22
Костюк вернул в Динамо игрока, которого хотел выгнать Шовковский
Костюк вернул в Динамо игрока, которого хотел выгнать Шовковский
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, что теперь ждет Шовковского?»
Футбол | 01.12.2025, 05:02
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, что теперь ждет Шовковского?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, что теперь ждет Шовковского?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
01.12.2025, 06:50 14
Футбол
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 41
Биатлон
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
30.11.2025, 11:26
Футбол
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
30.11.2025, 03:15 1
Футбол
Французский клуб вынужденно продал игрока в Динамо из-за финансовых проблем
Французский клуб вынужденно продал игрока в Динамо из-за финансовых проблем
29.11.2025, 13:11 8
Футбол
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
30.11.2025, 20:51 15
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем