Арне СЛОТ: «Победа – это то, что нам было нужно в первую очередь»
Нидерландский тренер прокомментировал победу над «Вест Хэмом»
Нидерландский тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором его подопечные со счетом 2:0 обыграли «Вест Хэм»:
«Победа – это то, что нам было нужно в первую очередь, и мы еще и не пропустили, что всегда полезно. Мы не подарили сопернику ничего, как это часто бывало в этом сезоне. Соперник практически не создал моментов, за исключением последней минуты, когда Джаррод Боуэн имел шанс».
«Вест Хэм» усложнил нам игру, но мы очень хорошо сыграли в обороне. Хорошо, что у них был только один момент.
Об Александре Исаке: «Он топ-нападающий. Этот финиш был очень хорош. Я оставил его на поле ровно настолько, чтобы он забил гол для команды и для себя».
О том, что Мохамед Салах не вышел на поле: «Мы играем много матчей. За 10 дней мы сыграли четыре. Эти игроки – очень высококлассные футболисты. Мо очень важен для клуба и будет очень важен для клуба, так что посмотрим, что будет в среду против Сандерленда».
