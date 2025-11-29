В воскресенье, 30 ноября, состоится поединок 13-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Арсеналом». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Челси

Действующие чемпионы мира проводят текущий сезон достаточно уверенно. За 12 поединков Премьер-лиги команде удалось набрать 23 балла, позволяющих ей занимать 2-ю строчку чемпионата на данный момент. От лидера «синие» пока отстают на 6 очков – такое же расстояние отделяет ее от 12 позиции. В Кубке английской лиги лондонцы выбили «Линкольн» и «Вулвергемптон» и квалифицировались в четвертьфинал турнира, там команду ждет поединок против «Кардиффа».

В Лиге чемпионов англичане набрали 10 очков за 5 поединков, благодаря которым занимают 7-е место общей таблицы соревнований. От 1-го места коллектив отстает на 5 зачетных пунктов.

Арсенал

«Канониры» проводят текущий сезон практически безупречно. После 12 туров Премьер-лиги клуб набрал уже 29 зачетных пунктов, позволяющих ему возглавлять турнирную таблицу. От ближайших конкурентов красные оторвались уже на 6 очков. В Кубке английской лиги также все отлично – лондонцы выбили «Порт Уэйл» и «Брайтон» на квалифицировались в 1/4 финала, где сыграют против «Кристалл Пелас».

В Лиге чемпионов англичане идут совсем без осечек. За 5 поединков «Арсенал» набрал 15 зачетных пунктов, благодаря которым также занимает 1-е место таблицы соревнований. Ближайших преследователей «канониры» опережают на 3 очка.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Арсенал». На их счету 3 победы, а еще 2 игры завершились вничью. Последний раз «Челси» побеждал в этом противостоянии еще в августе 2021 года в рамках 2-го тура Премьер-лиги.

Интересные факты

«Челси» победил в 5/6 последних домашних поединках. Единственное поражение произошло в игре 9-го тура против «Сандерленда».

«Арсенал» в свою очередь не проигрывает на выезде уже 7 игр подряд. На счету команды 6 побед и 1 ничья.

«Арсенал» пропустил лишь 6 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

«Челси» сохранил ворота сухими в 4/5 предыдущих играх.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.81.