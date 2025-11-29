Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Челси
30.11.2025 18:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 ноября 2025, 12:29 |
152
0

Челси – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 30 ноября в 18:30 по Киеву

29 ноября 2025, 12:29 |
152
0
Челси – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Челси

В воскресенье, 30 ноября, состоится поединок 13-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Арсеналом». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Челси

Действующие чемпионы мира проводят текущий сезон достаточно уверенно. За 12 поединков Премьер-лиги команде удалось набрать 23 балла, позволяющих ей занимать 2-ю строчку чемпионата на данный момент. От лидера «синие» пока отстают на 6 очков – такое же расстояние отделяет ее от 12 позиции. В Кубке английской лиги лондонцы выбили «Линкольн» и «Вулвергемптон» и квалифицировались в четвертьфинал турнира, там команду ждет поединок против «Кардиффа».

В Лиге чемпионов англичане набрали 10 очков за 5 поединков, благодаря которым занимают 7-е место общей таблицы соревнований. От 1-го места коллектив отстает на 5 зачетных пунктов.

Арсенал

«Канониры» проводят текущий сезон практически безупречно. После 12 туров Премьер-лиги клуб набрал уже 29 зачетных пунктов, позволяющих ему возглавлять турнирную таблицу. От ближайших конкурентов красные оторвались уже на 6 очков. В Кубке английской лиги также все отлично – лондонцы выбили «Порт Уэйл» и «Брайтон» на квалифицировались в 1/4 финала, где сыграют против «Кристалл Пелас».

В Лиге чемпионов англичане идут совсем без осечек. За 5 поединков «Арсенал» набрал 15 зачетных пунктов, благодаря которым также занимает 1-е место таблицы соревнований. Ближайших преследователей «канониры» опережают на 3 очка.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Арсенал». На их счету 3 победы, а еще 2 игры завершились вничью. Последний раз «Челси» побеждал в этом противостоянии еще в августе 2021 года в рамках 2-го тура Премьер-лиги.

Интересные факты

  • «Челси» победил в 5/6 последних домашних поединках. Единственное поражение произошло в игре 9-го тура против «Сандерленда».
  • «Арсенал» в свою очередь не проигрывает на выезде уже 7 игр подряд. На счету команды 6 побед и 1 ничья.
  • «Арсенал» пропустил лишь 6 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.
  • «Челси» сохранил ворота сухими в 4/5 предыдущих играх.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.81.

Прогноз Sport.ua
Челси
30 ноября 2025 -
18:30
Арсенал
Тотал менше 2.5 1.81 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фонсека дал совет Мудрику. Украинец не играет из-за допинга
Вест Хэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Кристал Пэлас – МЮ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси Арсенал Лондон Челси - Арсенал прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Карпат возникли проблемы из-за футболиста, который играет в Бразилии
Футбол | 29 ноября 2025, 12:09 0
У Карпат возникли проблемы из-за футболиста, который играет в Бразилии
У Карпат возникли проблемы из-за футболиста, который играет в Бразилии

Львовский клуб имеет долг из-за трансфера колумбийского вингера Хорхе Карраскаля

«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Футбол | 29 ноября 2025, 04:05 28
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер

Вернидуба точно не будет

В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
Футбол | 28.11.2025, 17:41
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
Фонсека заявил о желании поработать со сборной Украины
Футбол | 29.11.2025, 09:47
Фонсека заявил о желании поработать со сборной Украины
Фонсека заявил о желании поработать со сборной Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 28.11.2025, 13:17
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 42
Футбол
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 12
Футбол
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
28.11.2025, 00:42
Бокс
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
27.11.2025, 08:55 7
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 28
Футбол
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
28.11.2025, 07:56 29
Футбол
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
27.11.2025, 13:50 10
Футбол
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
27.11.2025, 21:38 135
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем