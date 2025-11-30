Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Челси
30.11.2025 18:30 – FT 1 : 1
Арсенал
Англия
30 ноября 2025, 20:27 | Обновлено 30 ноября 2025, 21:08
763
6

Лондонское дерби. Обмен уколами: Арсенал и Челси разошлись миром в АПЛ

30 ноября состоялся центральный матч 13-го тура Английской Премьер-лиги

30 ноября 2025, 20:27 | Обновлено 30 ноября 2025, 21:08
763
6 Comments
Лондонское дерби. Обмен уколами: Арсенал и Челси разошлись миром в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в 18:30 состоялся поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги.

Челси и Арсенал разошлись миром на арене Стемфорд Бридж в Лондоне (1:1).

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 38-й минуте Челси остался в меньшинстве. Мойзес Кайседо был удален за жесткий гол, при этом он сам получил травму. Хавбек Челси ударил по ноге полузащитника Арсенала Микеля Мерино. После просмотра VAR рефери показал красную карточку, и Кайседо покинул поле.

Синие открыли счет на 48-й минуте. Трево Чалоба ударом головой забил после углового (1:0).

Канониры уравняли ситуацию на 59-й минуте. Выиграв воздух, Микель Мерино сравнял счет для Арсенала (1:1).

Арсенал лидирует в АПЛ, имея в активе 30 очков. Далее идут: Манчестер Сити (25), Челси и Астон Вилла (по 24).

🏆 АПЛ. 13-й тур, 30 ноября 2025

Челси – Арсенал – 1:1

Голы: Чалоба, 48 – Мерино, 59

Удаление: Кайседо, 38 (Челси)

Челси: Санчес, Густо, Фофана, Чалоба, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Эстевао (Гарначо, 46), Фернандес, Нету, Жоао Педро (Дилеп, 55)

Арсенал: Райя, Тимбер, Москера, Инкапье, Калафиори (Льюис-Скелли, 46), Эзе (Дьекереш, 77), Субименди (Эдегор, 57), Райс, Сака, Мерино, Мартинелли (Мадуэке, 57)

Предупреждения: Кукурелья, 11 – Субименди, 5, Москера, 13, Калафиори, 27, Инкапье, 41, Льюис-Скелли, 54, Дьекереш, 88

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал), асcист Букайо Сака.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Трево Чалоба (Челси), асcист Рис Джеймс.
38’
Мойсес Кайседо (Челси) получает красную карточку.
По теме:
Алехандро Гарначо установил новый рекорд АПЛ
Взяли их же оружием. Челси забил Арсеналу после стандартного положения
Уже 1562 дня... Когда в последний раз Челси побеждал Арсенал?
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Микель Мерино Челси видео голов и обзор Челси - Арсенал Трево Чалоба Мойсес Кайседо удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
