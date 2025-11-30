Лондонское дерби. Обмен уколами: Арсенал и Челси разошлись миром в АПЛ

30 ноября в 18:30 состоялся поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги.

Челси и Арсенал разошлись миром на арене Стемфорд Бридж в Лондоне (1:1).

На 38-й минуте Челси остался в меньшинстве. Мойзес Кайседо был удален за жесткий гол, при этом он сам получил травму. Хавбек Челси ударил по ноге полузащитника Арсенала Микеля Мерино. После просмотра VAR рефери показал красную карточку, и Кайседо покинул поле.

Синие открыли счет на 48-й минуте. Трево Чалоба ударом головой забил после углового (1:0).

Канониры уравняли ситуацию на 59-й минуте. Выиграв воздух, Микель Мерино сравнял счет для Арсенала (1:1).

Арсенал лидирует в АПЛ, имея в активе 30 очков. Далее идут: Манчестер Сити (25), Челси и Астон Вилла (по 24).

🏆 АПЛ. 13-й тур, 30 ноября 2025

Челси – Арсенал – 1:1

Голы: Чалоба, 48 – Мерино, 59

Удаление: Кайседо, 38 (Челси)

Челси: Санчес, Густо, Фофана, Чалоба, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Эстевао (Гарначо, 46), Фернандес, Нету, Жоао Педро (Дилеп, 55)

Арсенал: Райя, Тимбер, Москера, Инкапье, Калафиори (Льюис-Скелли, 46), Эзе (Дьекереш, 77), Субименди (Эдегор, 57), Райс, Сака, Мерино, Мартинелли (Мадуэке, 57)

Предупреждения: Кукурелья, 11 – Субименди, 5, Москера, 13, Калафиори, 27, Инкапье, 41, Льюис-Скелли, 54, Дьекереш, 88

