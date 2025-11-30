30 ноября в 18:30 состоялся поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги.

Челси и Арсенал сыграли вничью на арене Стемфорд Бридж в Лондоне (1:1).

На 38-й минуте Челси остался в меньшинстве. Мойзес Кайседо был удален за жесткий гол против Микеля Мерино.

На 48-й минуте Трево Чалоба ударом головой забил для хозяев поля после углового (1:0).

На 59-й минуте, выиграв воздух, Микель Мерино сравнял счет для канониров (1:1).

🏆 АПЛ. 13-й тур, 30 ноября 2025

Челси – Арсенал – 1:1

Голы: Чалоба, 48 – Мерино, 59

Удаление: Кайседо, 38

