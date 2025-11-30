Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Челси – Арсенал – 1:1. За что удален Кайседо. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Челси
30.11.2025 18:30 – FT 1 : 1
Арсенал
Англия
30 ноября 2025, 21:05 | Обновлено 30 ноября 2025, 21:07
Челси – Арсенал – 1:1. За что удален Кайседо. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 13-го тура Английской Премьер-лиги

Челси – Арсенал – 1:1. За что удален Кайседо. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в 18:30 состоялся поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги.

Челси и Арсенал сыграли вничью на арене Стемфорд Бридж в Лондоне (1:1).

На 38-й минуте Челси остался в меньшинстве. Мойзес Кайседо был удален за жесткий гол против Микеля Мерино.

На 48-й минуте Трево Чалоба ударом головой забил для хозяев поля после углового (1:0).

На 59-й минуте, выиграв воздух, Микель Мерино сравнял счет для канониров (1:1).

🏆 АПЛ. 13-й тур, 30 ноября 2025

Челси – Арсенал – 1:1

Голы: Чалоба, 48 – Мерино, 59

Удаление: Кайседо, 38

Видео голов и обзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал), асcист Букайо Сака.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Трево Чалоба (Челси), асcист Рис Джеймс.
38’
Мойсес Кайседо (Челси) получает красную карточку.
