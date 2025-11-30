30 ноября в 18:30 проходит поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги.

Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Наставники Энцо Мареска и Микель Артета настраивают свои команду на победу.

Арсенал лидирует в турнире (29 баллов), Челси идет на 3-й позиции (23 пункта).

Лидеры АПЛ: Арсенал (29 очков), Ман Сити (25), Челси (23), Сандерленд (22), Астон Вилла (21).

Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports