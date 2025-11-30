Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Челси
30.11.2025 18:30 – 28 0 : 0
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 ноября 2025, 18:30 | Обновлено 30 ноября 2025, 18:46
747
0

Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 ноября в 18:30 матч 13-го тура чемпионата Англии

30 ноября 2025, 18:30 | Обновлено 30 ноября 2025, 18:46
747
0
Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

30 ноября в 18:30 проходит поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги.

Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Наставники Энцо Мареска и Микель Артета настраивают свои команду на победу.

Арсенал лидирует в турнире (29 баллов), Челси идет на 3-й позиции (23 пункта).

Лидеры АПЛ: Арсенал (29 очков), Ман Сити (25), Челси (23), Сандерленд (22), Астон Вилла (21).

Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports

Челси – Арсенал
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Челси – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:2. Дьявольский камбек. Видео голов
ВИДЕО. Договорился: за что судья удалил соперника Ливерпуля в АПЛ
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Арсенал смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Бокс | 30 ноября 2025, 09:07 1
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок

Фабио Уордли стремится провести бой с украинским чемпионом

В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Футбол | 30 ноября 2025, 07:00 12
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы

Поговорим о нетипичном для «горняков» 18-летнем легионере Мохамаду Канте из Гамбии

ВИДЕО. Шоу: Реал Сосьедад и Вильярреал определили победителя матча на 90+5
Футбол | 30.11.2025, 17:48
ВИДЕО. Шоу: Реал Сосьедад и Вильярреал определили победителя матча на 90+5
ВИДЕО. Шоу: Реал Сосьедад и Вильярреал определили победителя матча на 90+5
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
Футбол | 29.11.2025, 19:23
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
Легенда португальського футбола: «Судаков – переоцененный игрок»
Футбол | 30.11.2025, 14:48
Легенда португальського футбола: «Судаков – переоцененный игрок»
Легенда португальського футбола: «Судаков – переоцененный игрок»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
30.11.2025, 13:02 5
Другие виды
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
29.11.2025, 19:13 12
Биатлон
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
29.11.2025, 11:21 18
Футбол
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
29.11.2025, 06:02 2
Футбол
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 14
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
29.11.2025, 04:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем