Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 ноября в 18:30 матч 13-го тура чемпионата Англии
30 ноября в 18:30 проходит поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги.
Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.
Наставники Энцо Мареска и Микель Артета настраивают свои команду на победу.
Арсенал лидирует в турнире (29 баллов), Челси идет на 3-й позиции (23 пункта).
Лидеры АПЛ: Арсенал (29 очков), Ман Сити (25), Челси (23), Сандерленд (22), Астон Вилла (21).
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports
