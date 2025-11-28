В субботу, 29 ноября состоится поединок 13-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Тоттенхэм

Совершенно нестабильно проводит сезон лондонская команда. За 12 туров Премьер-лиги ей удалось набрать 18 зачетных пунктов, позволяющих занимать 9-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета клуб отделяет 7 очков, а от лидера «Арсенала» – 11. В Кубке лиги коллектив вылетел на стадии 1/8 финала после поражения против «Ньюкасла».

В Лиге чемпионов за 5 игр англичанам удалось добыть в борьбе 8 очков, позволяющих им занимать 16-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние от нужного топ-8 невелико — всего 2 зачетных пункта.

Фулхэм

Не слишком уверенный футбол показывает и другой лондонский клуб. За 12 игр Премьер-лиги дачникам удалось набрать 14 очков, благодаря которым они и находятся на 15-й позиции турнирной таблицы. От зоны вылета «Фулхэм» находится на расстоянии всего 3 зачетных балла.

В Кубке английской лиги лондонцы выбили «Бристоль», «Кембридж» и «Виком» и квалифицировались в 1/4 финала, где сыграют против «Ньюкасла».

Личные встречи

В последних 5-х лондонских дерби между клубами преимущество имеет «Фулхэм». «Дачники» одержали 3 победы (1 из них в серии пенальти), еще 1 завершилась вничью, а 1 раз победил «Тоттенхэм».

Интересные факты

«Тоттенхэм» пропустил 11 голов за последние 3 игры.

«Фулхэм» не победил ни в одном выездном поединке Премьер-лиги этого сезона. На счету команды 5 поражений и ничья.

В то же время безвыигрышная домашняя серия «Тоттенгема» в АПЛ продолжается уже 5 матчей подряд.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.77.