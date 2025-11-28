Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
29.11.2025 22:00 - : -
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 ноября 2025, 20:45 | Обновлено 28 ноября 2025, 20:49
15
0

Тоттенхэм – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 29 ноября в 22:00 по Киеву

28 ноября 2025, 20:45 | Обновлено 28 ноября 2025, 20:49
15
0
Тоттенхэм – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Тоттенхэм

В субботу, 29 ноября состоится поединок 13-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Тоттенхэм

Совершенно нестабильно проводит сезон лондонская команда. За 12 туров Премьер-лиги ей удалось набрать 18 зачетных пунктов, позволяющих занимать 9-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета клуб отделяет 7 очков, а от лидера «Арсенала» – 11. В Кубке лиги коллектив вылетел на стадии 1/8 финала после поражения против «Ньюкасла».

В Лиге чемпионов за 5 игр англичанам удалось добыть в борьбе 8 очков, позволяющих им занимать 16-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние от нужного топ-8 невелико — всего 2 зачетных пункта.

Фулхэм

Не слишком уверенный футбол показывает и другой лондонский клуб. За 12 игр Премьер-лиги дачникам удалось набрать 14 очков, благодаря которым они и находятся на 15-й позиции турнирной таблицы. От зоны вылета «Фулхэм» находится на расстоянии всего 3 зачетных балла.

В Кубке английской лиги лондонцы выбили «Бристоль», «Кембридж» и «Виком» и квалифицировались в 1/4 финала, где сыграют против «Ньюкасла».

Личные встречи

В последних 5-х лондонских дерби между клубами преимущество имеет «Фулхэм». «Дачники» одержали 3 победы (1 из них в серии пенальти), еще 1 завершилась вничью, а 1 раз победил «Тоттенхэм».

Интересные факты

  • «Тоттенхэм» пропустил 11 голов за последние 3 игры.
  • «Фулхэм» не победил ни в одном выездном поединке Премьер-лиги этого сезона. На счету команды 5 поражений и ничья.
  • В то же время безвыигрышная домашняя серия «Тоттенгема» в АПЛ продолжается уже 5 матчей подряд.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.77.

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
29 ноября 2025 -
22:00
Фулхэм
Обе забьют 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Вместо Слота. Ливерпуль может возглавить лучший тренер мира
Брентфорд – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Лидс. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Фулхэм Тоттенхэм прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
Футбол | 28 ноября 2025, 08:19 1
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо

Олег Барков обратился к Андрею Шахову-младшему

Матч между Оболонью и Колосом приостановлен
Футбол | 28 ноября 2025, 18:56 0
Матч между Оболонью и Колосом приостановлен
Матч между Оболонью и Колосом приостановлен

Игра остановилась на 44-й минуте

Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Футбол | 28.11.2025, 06:23
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Футбол | 28.11.2025, 08:14
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Футбол | 28.11.2025, 15:01
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 58
Футбол
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
27.11.2025, 11:13 5
Футбол
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
26.11.2025, 23:27
Бокс
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 1
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
27.11.2025, 07:54 2
Футбол
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
28.11.2025, 02:02
Бокс
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
27.11.2025, 04:02 8
Футбол
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
27.11.2025, 13:50 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем