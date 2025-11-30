Ужасная серия поражений. Тоттенхэм проиграл очередной матч в АПЛ
На этот раз лондонцев одолел Фулхэм
В субботу, 29 ноября, в рамках 13-го тура АПЛ «Тоттенхэм» принимал «Фулхэм», но не смог переломить игру – 1:2.
Гости стартовали мощно: уже в дебюте поединка отличились Кенни Тете и Гарри Уилсон. «Шпоры» ответили лишь одним точным ударом – Мохаммед Кудус сократил отставание, но на большее команда Томаса Франка не способна была.
«Тоттенхэм» потерпел четвертое поражение в последних пяти турах и опустился на 10-е место с 18 очками. «Фулхэм» поднялся на 15-ю строчку, имея 17 баллов.
АПЛ. 13-й тур, 29 ноября.
Тоттенхэм – Фулхэм – 1:2
Голы: Кудус, 59 – Тете, 4, Уилсон, 6.
A fast start from @FulhamFC earns them victory at Tottenham Hotspur Stadium 👏 pic.twitter.com/pII201gVgz— Premier League (@premierleague) November 29, 2025
