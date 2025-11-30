Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ужасная серия поражений. Тоттенхэм проиграл очередной матч в АПЛ
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
29.11.2025 22:00 – FT 1 : 2
Фулхэм
Англия
30 ноября 2025, 00:00
Ужасная серия поражений. Тоттенхэм проиграл очередной матч в АПЛ

На этот раз лондонцев одолел Фулхэм

Ужасная серия поражений. Тоттенхэм проиграл очередной матч в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм – Фулхэм

В субботу, 29 ноября, в рамках 13-го тура АПЛ «Тоттенхэм» принимал «Фулхэм», но не смог переломить игру – 1:2.

Гости стартовали мощно: уже в дебюте поединка отличились Кенни Тете и Гарри Уилсон. «Шпоры» ответили лишь одним точным ударом – Мохаммед Кудус сократил отставание, но на большее команда Томаса Франка не способна была.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

«Тоттенхэм» потерпел четвертое поражение в последних пяти турах и опустился на 10-е место с 18 очками. «Фулхэм» поднялся на 15-ю строчку, имея 17 баллов.

АПЛ. 13-й тур, 29 ноября.

Тоттенхэм – Фулхэм – 1:2
Голы: Кудус, 59 – Тете, 4, Уилсон, 6.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ АПЛ

Тоттенхэм Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
