Тоттенхэм – Фулхэм – 1:2. Куда пошел голкипер шпор? Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 13-го тура АПЛ 2025/26
29 ноября Тоттенхэм в лондонском дерби против Фулхэма проиграл матч 13-го тура АПЛ 2025/26 со счетом 1:2.
Шпоры пропустили два гола за стартовые шесть минут – вначале ошиблась оборона команды, а затем начудил голкипер Гульельмо Викарио.
АПЛ 2025/26. 13-й тур, 29 ноября
Тоттенхэм – Фулхэм – 1:2
Голы: Кудус, 59 – Тете, 4, Уилсон, 6
Видеообзор матча
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Тоттенхэм), асcист Лукас Бергвалль.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Фулхэм), асcист Джошуа Кинг.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Кенни Тете (Фулхэм), асcист Самуэль Чуквуезе.
