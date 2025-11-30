29 ноября Тоттенхэм в лондонском дерби против Фулхэма проиграл матч 13-го тура АПЛ 2025/26 со счетом 1:2.

Шпоры пропустили два гола за стартовые шесть минут – вначале ошиблась оборона команды, а затем начудил голкипер Гульельмо Викарио.

АПЛ 2025/26. 13-й тур, 29 ноября

Тоттенхэм – Фулхэм – 1:2

Голы: Кудус, 59 – Тете, 4, Уилсон, 6

Видеообзор матча