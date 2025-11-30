Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тоттенхэм – Фулхэм – 1:2. Куда пошел голкипер шпор? Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
29.11.2025 22:00 – FT 1 : 2
Фулхэм
Англия
30 ноября 2025, 04:47 | Обновлено 30 ноября 2025, 04:50
19
0

Смотрите видеообзор матча 13-го тура АПЛ 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября Тоттенхэм в лондонском дерби против Фулхэма проиграл матч 13-го тура АПЛ 2025/26 со счетом 1:2.

Шпоры пропустили два гола за стартовые шесть минут – вначале ошиблась оборона команды, а затем начудил голкипер Гульельмо Викарио.

АПЛ 2025/26. 13-й тур, 29 ноября

Тоттенхэм – Фулхэм – 1:2

Голы: Кудус, 59 – Тете, 4, Уилсон, 6

Видеообзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Тоттенхэм), асcист Лукас Бергвалль.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Фулхэм), асcист Джошуа Кинг.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Кенни Тете (Фулхэм), асcист Самуэль Чуквуезе.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
