В воскресенье, 30 ноября, состоится поединок 13-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном». По киевскому времени игра начнется в 16:05.

Астон Вилла

Несмотря на ужасное начало сезона, сейчас коллектив находится в отличной форме. За 12 поединков Премьер-лиги команде удалось набрать 21 зачетный пункт, что позволяет ей находиться на 4-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от топ-2 совсем небольшое – 2 балла, но вот лидер, «Арсенал», опережает «виллианов» на 8 очков. Из Кубка английской лиги бирмингемцы вылетели на стадии 1/16 финала от «Брентфорда».

В Лиге Европы англичане также показывают прекрасные результаты – за 5 игр клуб завоевал 12 очков и пока занимает 3-ю строчку общей таблицы соревнований. От 1-й позиции команду отделяет только худшая разница забитых/пропущенных.

Вулверхэмптон

А вот «волки» текущий сезон полностью проваливают. За 12 игр чемпионата команда набрала всего 2 балла (благодаря ничейным результатам против «Тоттенгема» и «Брайтона»), поэтому пока занимает последнее, 20 место турнирной таблицы. От безопасной 17-й строчки «Вулверхэмптон» отстает уже на 9 очков.

С Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/8 финала от лондонского «Челси». До этого «волки» выбили из турнира «Вест Хэм» и «Эвертон».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый коллектив имеет в активе по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

«Астон Вилла» победила в каждом из 7 последних домашних поединков.

«Вулверхэмптон» забил 7, а пропустил 27 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самые плохие показатели среди всех команд турнира.

«Вулверхэмптон» проиграл в каждом из 6 последних поединков.

Прогноз

Я поставлю на победу «Астон Виллы» с коэффициентом 1.48.