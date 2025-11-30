Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Астон Вилла
30.11.2025 16:05 - : -
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 ноября 2025, 15:02 |
479
0

Астон Вилла – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 30 ноября в 16:05 по Киеву

30 ноября 2025, 15:02 |
479
0
Астон Вилла – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Вулверхэмптон

В воскресенье, 30 ноября, состоится поединок 13-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном». По киевскому времени игра начнется в 16:05.

Астон Вилла

Несмотря на ужасное начало сезона, сейчас коллектив находится в отличной форме. За 12 поединков Премьер-лиги команде удалось набрать 21 зачетный пункт, что позволяет ей находиться на 4-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от топ-2 совсем небольшое – 2 балла, но вот лидер, «Арсенал», опережает «виллианов» на 8 очков. Из Кубка английской лиги бирмингемцы вылетели на стадии 1/16 финала от «Брентфорда».

В Лиге Европы англичане также показывают прекрасные результаты – за 5 игр клуб завоевал 12 очков и пока занимает 3-ю строчку общей таблицы соревнований. От 1-й позиции команду отделяет только худшая разница забитых/пропущенных.

Вулверхэмптон

А вот «волки» текущий сезон полностью проваливают. За 12 игр чемпионата команда набрала всего 2 балла (благодаря ничейным результатам против «Тоттенгема» и «Брайтона»), поэтому пока занимает последнее, 20 место турнирной таблицы. От безопасной 17-й строчки «Вулверхэмптон» отстает уже на 9 очков.

С Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/8 финала от лондонского «Челси». До этого «волки» выбили из турнира «Вест Хэм» и «Эвертон».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый коллектив имеет в активе по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • «Астон Вилла» победила в каждом из 7 последних домашних поединков.
  • «Вулверхэмптон» забил 7, а пропустил 27 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самые плохие показатели среди всех команд турнира.
  • «Вулверхэмптон» проиграл в каждом из 6 последних поединков.

Прогноз

Я поставлю на победу «Астон Виллы» с коэффициентом 1.48.

Прогноз Sport.ua
Астон Вилла
30 ноября 2025 -
16:05
Вулверхэмптон
Победа Астон Вилли 1.48 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
16:05. Почему 30 ноября три матча АПЛ начнутся в нестандартное время?
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Арсенал
Астон Вилла Вулверхэмптон прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 30 ноября 2025, 13:33 1
Александрия – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Александрия – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 14-го тура УПЛ

Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Футбол | 30 ноября 2025, 03:15 0
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS

В 1/2 финала плей-офф цапли разбили Нью-Йорк Сити 5:1, Альенде оформил хет-трик

Подрез впервые с 2023 года сыграет на турнире категории WTA 125
Теннис | 30.11.2025, 09:08
Подрез впервые с 2023 года сыграет на турнире категории WTA 125
Подрез впервые с 2023 года сыграет на турнире категории WTA 125
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
Футбол | 30.11.2025, 04:02
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Футбол | 30.11.2025, 08:40
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 65
Футбол
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
28.11.2025, 15:01 20
Футбол
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
29.11.2025, 08:44 44
Футбол
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 41
Биатлон
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
28.11.2025, 23:13 6
Футбол
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
28.11.2025, 17:41 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 84
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем