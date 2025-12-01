Астон Вилла – Вулверхэмптон – 1:0. Камара забил волкам. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Англии
Матч 13-го тура Английской Премьер-лиги прошел 30 ноября в Бирмингеме.
«Астон Вилла» одержала важную домашнюю победу, обыграв «Вулвергемптон» со счетом 1:0.
Первый тайм прошел без голов, однако после перерыва хозяева прибавили в темпе и дожали соперника.
На 67-й минуте Бубакар Камара завершил атаку хозяев после передачи Джона Макгинна. Этот гол оказался единственным в матче.
«Астон Вилла» завоевала важные три очка, которые позволили войти в топ-4 турнирной таблицы АПЛ.
Премьер-лига. 13-й тур, 30 ноября 2025, Бирмингем
Астон Вилла – Вулвергемптон – 1:0
Гол: Комара, 67
Видео гола и обзор матча
События матча
