Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Астон Вилла – Вулверхэмптон – 1:0. Камара забил волкам. Видео голов
Чемпионат Англии
Астон Вилла
30.11.2025 16:05 – FT 1 : 0
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 декабря 2025, 03:35 | Обновлено 01 декабря 2025, 03:36
Астон Вилла – Вулверхэмптон – 1:0. Камара забил волкам. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Матч 13-го тура Английской Премьер-лиги прошел 30 ноября в Бирмингеме.

«Астон Вилла» одержала важную домашнюю победу, обыграв «Вулвергемптон» со счетом 1:0.

Первый тайм прошел без голов, однако после перерыва хозяева прибавили в темпе и дожали соперника.

На 67-й минуте Бубакар Камара завершил атаку хозяев после передачи Джона Макгинна. Этот гол оказался единственным в матче.

«Астон Вилла» завоевала важные три очка, которые позволили войти в топ-4 турнирной таблицы АПЛ.

Премьер-лига. 13-й тур, 30 ноября 2025, Бирмингем

Астон Вилла – Вулвергемптон – 1:0

Гол: Комара, 67

Видео гола и обзор матча

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Бубакар Камара (Астон Вилла), асcист Джон МакГинн.
Астон Вилла Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Бубакар Камара Джон Макгинн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
