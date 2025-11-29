Эвертон – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 29 ноября в 19:30 по Киеву
В субботу, 29 ноября состоится поединок 13-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.
Эвертон
Довольно неплохой сезон проводит ливерпульский коллектив. За 12 игр Премьер-лиги «ирискам» удалось получить 18 зачетных пунктов, позволяющих опережать своих красных соседей и занимать 12-ю строчку турнирной таблицы. Однако отрывы между клубами очень маленькие – даже 3 очка могут вывести мерсисайдцев на 3-ю строчку.
Из Кубка английской лиги «Эвертон» вылетел на стадии 1/16 финала от «Вулверхемптона».
Ньюкасл Юнайтед
Сороки в текущем сезоне выглядят не слишком стабильно. Особенно это проявляется в чемпионате, где за 12 туров коллектив набрал всего 15 очков. Такие результаты позволяют клубу занимать 14-ю строчку турнирной таблицы, опережая зону вылета на 4 балла. В Кубке английской лиги «Ньюкасл» уже дошел до 1/4 финала, где сыграет против «Фулхема,.
В Лиге чемпионов англичане выглядят получше – 9 набранных очков позволяют коллективу занимать 11-ю строчку общей таблицы. Расстояние от топ-8 составляет всего 1 балл.
Личные встречи
В последних 5-х играх между клубами неожиданно преимущество имеет «Эвертон». «Ириски» за это время победили в 2-х играх, еще столько же матчей завершились вничью, а в 1 поединке победил «Ньюкасл».
Интересные факты
- «Ньюкасл» проиграл в каждом из 4 последних матчей.
- В последних пяти матчах «Ньюкасл» лишь раз сохранил ворота сухими.
- В 7-ми домашних играх текущего сезона «Эвертон» проиграл всего 1 раз.
Прогноз
Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.81.
19:30
