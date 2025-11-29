Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Эвертон
29.11.2025 19:30 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 ноября 2025, 10:24 |
95
0

Эвертон – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 29 ноября в 19:30 по Киеву

29 ноября 2025, 10:24 |
95
0
Эвертон – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Эвертон

В субботу, 29 ноября состоится поединок 13-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Эвертон

Довольно неплохой сезон проводит ливерпульский коллектив. За 12 игр Премьер-лиги «ирискам» удалось получить 18 зачетных пунктов, позволяющих опережать своих красных соседей и занимать 12-ю строчку турнирной таблицы. Однако отрывы между клубами очень маленькие – даже 3 очка могут вывести мерсисайдцев на 3-ю строчку.

Из Кубка английской лиги «Эвертон» вылетел на стадии 1/16 финала от «Вулверхемптона».

Ньюкасл Юнайтед

Сороки в текущем сезоне выглядят не слишком стабильно. Особенно это проявляется в чемпионате, где за 12 туров коллектив набрал всего 15 очков. Такие результаты позволяют клубу занимать 14-ю строчку турнирной таблицы, опережая зону вылета на 4 балла. В Кубке английской лиги «Ньюкасл» уже дошел до 1/4 финала, где сыграет против «Фулхема,.

В Лиге чемпионов англичане выглядят получше – 9 набранных очков позволяют коллективу занимать 11-ю строчку общей таблицы. Расстояние от топ-8 составляет всего 1 балл.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами неожиданно преимущество имеет «Эвертон». «Ириски» за это время победили в 2-х играх, еще столько же матчей завершились вничью, а в 1 поединке победил «Ньюкасл».

Интересные факты

  • «Ньюкасл» проиграл в каждом из 4 последних матчей.
  • В последних пяти матчах «Ньюкасл» лишь раз сохранил ворота сухими.
  • В 7-ми домашних играх текущего сезона «Эвертон» проиграл всего 1 раз.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.81.

Прогноз Sport.ua
Эвертон
29 ноября 2025 -
19:30
Ньюкасл
Обе забьют 1.81 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Микель АРТЕТА: «Челси полностью заслуживает быть в гонке за титул АПЛ»
Верес – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Залечил перелом пальца ноги. Топ-форвард поможет Челси в игре с Арсеналом
Эвертон Ньюкасл прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
Футбол | 28 ноября 2025, 15:33 80
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию

Денис Гармаш встал на защиту Родины

Рейтинг сезона УЕФА. Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
Футбол | 29 ноября 2025, 09:05 5
Рейтинг сезона УЕФА. Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
Рейтинг сезона УЕФА. Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?

Лучшие две ассоциации в рейтинге за сезон получат пропуск в Лигу чемпионов

Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Футбол | 28.11.2025, 17:17
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Жребий 1/4 финала Кубка, реакция на отставку Шовковского, Гармаш – в армии
Футбол | 29.11.2025, 09:10
Жребий 1/4 финала Кубка, реакция на отставку Шовковского, Гармаш – в армии
Жребий 1/4 финала Кубка, реакция на отставку Шовковского, Гармаш – в армии
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
Футбол | 28.11.2025, 17:41
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 41
Футбол
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
28.11.2025, 15:01 17
Футбол
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 11
Футбол
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
27.11.2025, 11:13 5
Футбол
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
27.11.2025, 20:55 20
Баскетбол
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
27.11.2025, 13:50 9
Футбол
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
28.11.2025, 00:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем