Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У Миколенко украли результативное действие. Эвертон потерпел громкое фиаско
Англия
29 ноября 2025, 21:25 | Обновлено 29 ноября 2025, 21:30
879
0

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 29 ноября, прошел матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Эвертон» и «Ньюкасл».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Хозяева потерпели сокрушительное поражение – 1:4.

Голы за гостей забивали Малик Тшау (дубль), Льюис Майли, Ник Вольтемаде. За «ирисок» забил Кирнан Дьюсбери-Холл.

На 64-й минуте VAR отменил первое результативное действие Виталия Миколенко в сезоне, когда был отменен гол Тьерно Барри из-за игры рукой.

Все голы матчей АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

«Эвертон» после поражения опустился на 14 позицию и имеет в активе 18 очков, у «Ньюкасла» 11 позиция и также 18 баллов.

АПЛ. 13-й тур, 29 ноября.

Эвертон – Ньюкасл – 1:4
Голы: Дьюсбери-Холл, 69 – Тшау, 1, 58, Майли, 25, Вольтемаде, 45.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

По теме:
Рекорд Фодена не удержался. Малик Тшау забил самый быстрый гол сезона АПЛ
Миколенко сыграет? Эвертон опубликовал состав на матч АПЛ против Ньюкасла
Эвертон – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Кирнан Дьюсбери-Холл Эвертон Эвертон - Ньюкасл Ньюкасл Виталий Миколенко
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(9)
