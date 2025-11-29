У Миколенко украли результативное действие. Эвертон потерпел громкое фиаско

В субботу, 29 ноября, прошел матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Эвертон» и «Ньюкасл».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Хозяева потерпели сокрушительное поражение – 1:4.

Голы за гостей забивали Малик Тшау (дубль), Льюис Майли, Ник Вольтемаде. За «ирисок» забил Кирнан Дьюсбери-Холл.

На 64-й минуте VAR отменил первое результативное действие Виталия Миколенко в сезоне, когда был отменен гол Тьерно Барри из-за игры рукой.

«Эвертон» после поражения опустился на 14 позицию и имеет в активе 18 очков, у «Ньюкасла» 11 позиция и также 18 баллов.

АПЛ. 13-й тур, 29 ноября.

Эвертон – Ньюкасл – 1:4

Голы: Дьюсбери-Холл, 69 – Тшау, 1, 58, Майли, 25, Вольтемаде, 45.

