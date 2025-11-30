Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон – Ньюкасл – 1:4. Почему у Миколенко забрали ассист? Видео голов
Англия
30 ноября 2025, 04:37 |
24
0

Эвертон – Ньюкасл – 1:4. Почему у Миколенко забрали ассист? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 13-го тура АПЛ 2025/26

30 ноября 2025, 04:37 |
24
0
Эвертон – Ньюкасл – 1:4. Почему у Миколенко забрали ассист? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября Эвертон на своем поле потерпел разгромное поражение от команды Ньюкасла со счетом 1:4 в матче 13-го тура АПЛ 2025/26.

Дубль у сорок оформил Малик Тшау, еще по одному мячу забили Ник Вольтемаде и Льюис Майли.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У ирисок единственный гол положил Кирнан Дьюсбери-Холл. На 64-й минуте за Эвертон отличился Тьерно Барри, ассист на которого отдал украинский левый защитник Виталий Миколенко. Однако гол отменили из-за игры рукой.

Миколенко провел на поле весь поединок, без голевых действий.

АПЛ 2025/26. 13-й тур, 29 ноября

Эвертон – Ньюкасл – 1:4

Голы: Дьюсбери-Холл, 69 – Тиау, 1, 58, Майли, 25, Вольтемаде, 45

Видеообзор матча

По теме:
Тоттенхэм – Фулхэм – 1:2. Куда пошел голкипер шпор? Видео голов и обзор
Брентфорд – Бернли – 3:1. Четыре забитых после 80-й минуты. Видео голов
Манчестер Сити – Лидс – 3:2. Как Фоден забил на 1-й и 90+1-й. Видео голов
Ник Вольтемаде Кирнан Дьюсбери-Холл Виталий Миколенко Тьерно Барри Малик Тшау Эвертон Ньюкасл Эвертон - Ньюкасл видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Теща Забарного показала как поддерживает зятя
Футбол | 30 ноября 2025, 04:02 3
ФОТО. Теща Забарного показала как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала как поддерживает зятя

Юлия Леус побывала на матче ПСЖ

Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Футбол | 29 ноября 2025, 05:44 19
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ

Горняки финализировали сделку по Просперу Оба

Беленюк нашел тренера для Динамо. Шовковскому тоже предложил работу
Футбол | 29.11.2025, 10:18
Беленюк нашел тренера для Динамо. Шовковскому тоже предложил работу
Беленюк нашел тренера для Динамо. Шовковскому тоже предложил работу
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
Бокс | 29.11.2025, 04:32
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
Дочь легенды Динамо опубликовала жуткий пост об атаке рф Украины
Футбол | 30.11.2025, 03:20
Дочь легенды Динамо опубликовала жуткий пост об атаке рф Украины
Дочь легенды Динамо опубликовала жуткий пост об атаке рф Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
28.11.2025, 17:41 4
Футбол
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
28.11.2025, 07:56 30
Футбол
Директор команды Усика: «Бой с Александром? Что он вообще курит?»
Директор команды Усика: «Бой с Александром? Что он вообще курит?»
28.11.2025, 04:22
Бокс
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
28.11.2025, 15:01 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 83
Футбол
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 42
Футбол
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
28.11.2025, 00:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем