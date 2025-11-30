Эвертон – Ньюкасл – 1:4. Почему у Миколенко забрали ассист? Видео голов
Смотрите видеообзор матча 13-го тура АПЛ 2025/26
29 ноября Эвертон на своем поле потерпел разгромное поражение от команды Ньюкасла со счетом 1:4 в матче 13-го тура АПЛ 2025/26.
Дубль у сорок оформил Малик Тшау, еще по одному мячу забили Ник Вольтемаде и Льюис Майли.
У ирисок единственный гол положил Кирнан Дьюсбери-Холл. На 64-й минуте за Эвертон отличился Тьерно Барри, ассист на которого отдал украинский левый защитник Виталий Миколенко. Однако гол отменили из-за игры рукой.
Миколенко провел на поле весь поединок, без голевых действий.
АПЛ 2025/26. 13-й тур, 29 ноября
Эвертон – Ньюкасл – 1:4
Голы: Дьюсбери-Холл, 69 – Тиау, 1, 58, Майли, 25, Вольтемаде, 45
Видеообзор матча
