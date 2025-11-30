Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ноттингем – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
30.11.2025 16:05
Брайтон
Англия
30 ноября 2025, 10:34
Ноттингем – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 30 ноября в 16:05 по Киеву

ФК Ноттингем

В воскресенье, 30 ноября, состоится поединок 13-го тура чемпионата Англии между «Ноттингемом» и «Брайтоном». По киевскому времени игра начнется в 16:05.

Ноттингем

Из-за частой смены тренеров (Санту на Постекоглу, Постекоглу на Дайча) в начале сезона коллектив выглядел слабо и считался одним из главных аутсайдеров. Однако сейчас результаты лесников улучшились, и теперь они не являются главными претендентами на вылет. За 12 туров Премьер-лиги команде удалось набрать 12 зачетных пунктов, позволяющих занимать 16-ю строчку турнирной таблицы на данный момент. От зоны вылета «Ноттингем» уже удалился на расстояние 1 балла. Из Кубка английской лиги «Форест» вылетел от «Свонси» на стадии 1/16 финала.

В Лиге Европы коллектив Александра Зинченко выступает тоже неплохо. За 5 игр англичане набрали 8 очков, поэтому пока находится на 16-й строчке общей таблицы турнира. От нужного топ-8 клуб отделяет всего 2 балла.

Брайтон

Для «чаек» сезон складывается совершенно неплохо. После 12 туров чемпионата Англии на их счету есть 19 зачетных пунктов, благодаря которым клуб занимает 6 место турнирной таблицы. От топ-2 команду отделяет всего 4 балла, а от зоны вылета – 8.

В Кубке английской лиги коллектив дошел до 1/8 финала, однако там потерпел поражение от «Арсенала». На своем пути команда выбила «Оксфорд» и «Барнсли».

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами царит равновесие – каждый имеет по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью. Последний очный поединок коллективов в Премьер-лиге завершился разгромной победой «Ноттингема» со счетом 7:0.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Ноттингема» продолжается уже 5 матчей подряд.
  • «Брайтон» не победил ни в одном из 4-х последних выездных поединков.
  • В 3/4 последних поединках «Ноттингем» сохранил ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.9.

Прогноз Sport.ua
Ноттингем Форест
30 ноября 2025 -
16:05
Брайтон
Тотал больше 2.5 1.9
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Ноттингем Форест Брайтон прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
