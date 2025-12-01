Ноттингем Форест – Брайтон – 0:2. Чайки взяли добычу в лесу. Видео голов

Матч 13-го тура АПЛ прошел 30 ноября в Ноттингеме на стадионе Сити Граунд.

Ноттингем Форест не сумел сдержать Брайтон и уступил дома со счетом 0:2.

Гости вышли вперед в компенсированное время первого тайма. На 45+1-й минуте Максим Де Кейпер точно пробил и открыл счет в игре с лесниками.

На 88-й минуте Стефанос Цимас реализовал момент и удвоил преимущество чаек, окончательно сняв вопрос о победителе.

АПЛ. 13-й тур, 30 ноября 2025

Ноттингем Форест – Брайтон – 0:2

Голы: Де Кейпер, 45+1, Цимас, 88

Видеообзор матча