30.11.2025 16:05 – FT 0 : 2
Англия01 декабря 2025, 03:15 | Обновлено 01 декабря 2025, 03:24
15
0
Ноттингем Форест – Брайтон – 0:2. Чайки взяли добычу в лесу. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Англии
01 декабря 2025, 03:15 | Обновлено 01 декабря 2025, 03:24
15
0
Матч 13-го тура АПЛ прошел 30 ноября в Ноттингеме на стадионе Сити Граунд.
Ноттингем Форест не сумел сдержать Брайтон и уступил дома со счетом 0:2.
Гости вышли вперед в компенсированное время первого тайма. На 45+1-й минуте Максим Де Кейпер точно пробил и открыл счет в игре с лесниками.
На 88-й минуте Стефанос Цимас реализовал момент и удвоил преимущество чаек, окончательно сняв вопрос о победителе.
АПЛ. 13-й тур, 30 ноября 2025
Ноттингем Форест – Брайтон – 0:2
Голы: Де Кейпер, 45+1, Цимас, 88
Видеообзор матча
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Стефанос Цимас (Брайтон).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Де Кёйпер (Брайтон), асcист Янкуба Минте.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 ноября 2025, 07:49 2
В стартовый состав «бланкос» вернется Тибо Куртуа
Футбол | 01 декабря 2025, 02:32 0
Владислав Ващук считает, что это вполне реально
Футбол | 30.11.2025, 11:26
Футбол | 30.11.2025, 04:02
Баскетбол | 30.11.2025, 20:51
Комментарии 0
Популярные новости
Футбол
30.11.2025, 08:40 13
30.11.2025, 09:07 1
30.11.2025, 07:00 11
29.11.2025, 05:44 21
29.11.2025, 15:32 41
29.11.2025, 08:44 44
30.11.2025, 03:15 1