  4. Ноттингем Форест – Брайтон – 0:2. Чайки взяли добычу в лесу. Видео голов
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
30.11.2025 16:05 – FT 0 : 2
Брайтон
Англия
01 декабря 2025, 03:15 | Обновлено 01 декабря 2025, 03:24
Ноттингем Форест – Брайтон – 0:2. Чайки взяли добычу в лесу. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Матч 13-го тура АПЛ прошел 30 ноября в Ноттингеме на стадионе Сити Граунд.

Ноттингем Форест не сумел сдержать Брайтон и уступил дома со счетом 0:2.

Гости вышли вперед в компенсированное время первого тайма. На 45+1-й минуте Максим Де Кейпер точно пробил и открыл счет в игре с лесниками.

На 88-й минуте Стефанос Цимас реализовал момент и удвоил преимущество чаек, окончательно сняв вопрос о победителе.

АПЛ. 13-й тур, 30 ноября 2025

Ноттингем Форест – Брайтон – 0:2

Голы: Де Кейпер, 45+1, Цимас, 88

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Стефанос Цимас (Брайтон).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Де Кёйпер (Брайтон), асcист Янкуба Минте.
