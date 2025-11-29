Санкт-Паули повторил антирекорд Униона в Бундеслиге

Санкт-Паули проиграл в Бундеслиге 9-й матч подряд. В этот раз в гостях Баварии со счетом 1:3.

Один из аутсайдеров чемпионата Германии последовательно проиграл Штутгарту, Байеру, Вердеру, Хоффенхайму, Айнтрахту, Боруссии М, Фрайбургу, Униону и Баварии.

9 подряд поражений в Бундеслиге является повторением антирекорда среди команд текущего сезона, установленного Унионом в 2023 году.

Самые длинные серии по поражениям в чемпионате Германии команд Бундеслиги сезона 2025/26