Санкт-Паули повторил антирекорд Униона в Бундеслиге
Команда проиграла в девятый раз подряд в чемпионате Германии
Санкт-Паули проиграл в Бундеслиге 9-й матч подряд. В этот раз в гостях Баварии со счетом 1:3.
Один из аутсайдеров чемпионата Германии последовательно проиграл Штутгарту, Байеру, Вердеру, Хоффенхайму, Айнтрахту, Боруссии М, Фрайбургу, Униону и Баварии.
9 подряд поражений в Бундеслиге является повторением антирекорда среди команд текущего сезона, установленного Унионом в 2023 году.
Самые длинные серии по поражениям в чемпионате Германии команд Бундеслиги сезона 2025/26
- 9 – Унион Берлин (2023)
- 9 – Санкт-Паули (2025)
- 8 – Фрайбург (1996-1997)
- 8 – Штутгарт (2013-2014)
- 7 – Боруссия Менхенгладбах (1989)
- 7 – Айнтрахт (1999-2000)
- 7 – Кёльн (2001)
- 7 – Гамбург (2013-2014)
- 7 – Майнц (2020)
- 7 – Вердер (2021)
- 7 – Хоффенхайм (2023)
- 7 – Хайденхайм (2024-2025)
- 6 – Боруссия Дортмунд (2000)
- 6 – Вольфсбург (2021-2022)
- 5 – Бавария (1977)
- 5 – Байер (2002-2003)
- 5 – Аугсбург (2024)
- 3 – РБ Лейпциг (2024)
