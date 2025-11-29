Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
29 ноября 2025, 23:23 |
Санкт-Паули повторил антирекорд Униона в Бундеслиге

Команда проиграла в девятый раз подряд в чемпионате Германии

29 ноября 2025, 23:23 |
Санкт-Паули повторил антирекорд Униона в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Санкт-Паули проиграл в Бундеслиге 9-й матч подряд. В этот раз в гостях Баварии со счетом 1:3.

Один из аутсайдеров чемпионата Германии последовательно проиграл Штутгарту, Байеру, Вердеру, Хоффенхайму, Айнтрахту, Боруссии М, Фрайбургу, Униону и Баварии.

9 подряд поражений в Бундеслиге является повторением антирекорда среди команд текущего сезона, установленного Унионом в 2023 году.

Самые длинные серии по поражениям в чемпионате Германии команд Бундеслиги сезона 2025/26

  • 9 – Унион Берлин (2023)
  • 9 – Санкт-Паули (2025)
  • 8 – Фрайбург (1996-1997)
  • 8 – Штутгарт (2013-2014)
  • 7 – Боруссия Менхенгладбах (1989)
  • 7 – Айнтрахт (1999-2000)
  • 7 – Кёльн (2001)
  • 7 – Гамбург (2013-2014)
  • 7 – Майнц (2020)
  • 7 – Вердер (2021)
  • 7 – Хоффенхайм (2023)
  • 7 – Хайденхайм (2024-2025)
  • 6 – Боруссия Дортмунд (2000)
  • 6 – Вольфсбург (2021-2022)
  • 5 – Бавария (1977)
  • 5 – Байер (2002-2003)
  • 5 – Аугсбург (2024)
  • 3 – РБ Лейпциг (2024)
