У Баварии снова проблемы после ЛЧ, неожиданный гость в топ-4 Бундеслиги

Две недели назад Бавария в матче чемпионата Германии впервые потеряла очки, сыграв вничью с Унионом после сложного поединка в Лиге чемпионов с ПСЖ.

В новом туре Бундеслиги ситуация почти повторилась: мюнхенцы после встречи с Арсеналом в еврокубке испытали проблемы в игре с Санкт-Паули и выиграли 3:1 благодаря голам Луиса Диаса на 90+5 и 90+8 минутах.

В таблице для Баварии все спокойно – отрыв от Лейпцига в восемь пунктов.

Отметим победу Хоффенхайма, который поднялся в топ-4.

Чемпионат Германии. 12-й тур

Бавария – Санкт-Паули 3:1

Голы: Геррейру, 44, Луис Лиас, 90+5, Джексон, 90+8 – Унтонджи, 6

Хоффенхайм – Аугсбург 3:0

Голы: Туре, 16, Баргер, 26, Цесигер, 45 (в свои ворота)

Унион – Хайденхайм 1:2

Голы: Хедира, 43 – Шиммер, 90, Шоппнер, 90+5

Вердер – Кельн 1:1

Голы: Фредль, 22 – Эль Майя, 90+2

Турнирная таблица