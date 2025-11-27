Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК в Ирландии
Лига конференций
27 ноября 2025, 20:49 | Обновлено 27 ноября 2025, 21:16
4

27 ноября в 22:00 в Дублине встретятся Шемрок Роверс и донецкий Шахтер

Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК в Ирландии
Коллаж Sport.ua. Арда Туран

Назван стартовый состав Шахтера на матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.

27 ноября в 22:00 в ирландском Дублине на стадионе Талла играют Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда турецкого специалиста Арды Турана имеет 6 очков и занимает 10-е место среди 36 команд.

Ирландский клуб в турнирной таблице набрал 1 пункт и находится на 31-й позиции.

Шахтер: Ризнык, Бондарь, Крыськив, Невертон, Изаки, Азаров, Винисиус, Кауан Элиас, Матвиенко, Назарина, Лукас

Запас: Фесюн, Твардовский, Марлон Сантос, Педро Энрике, Конопля, Фарина, Марлон, Эгиналду, Глущенко, Бондаренко, Очеретько, Мейреллиш

Шемрок Роверс Шахтер Донецк Лига конференций Шемрок Роверс - Шахтер стартовые составы Арда Туран
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Alexander Киев
Бажаю перемогу! Найкращому, самому титулованому клубу України - Шахтарю 🙋‍♂️
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Знову експериментальний склад але думаю з Шемроком це не проблема
Ответить
0
Микола Унгурян
Сподіваюсь що хоча  б ШД успішно зіграє
Перемоги гірникам
Ответить
0
