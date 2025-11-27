Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК в Ирландии
27 ноября в 22:00 в Дублине встретятся Шемрок Роверс и донецкий Шахтер
Назван стартовый состав Шахтера на матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.
27 ноября в 22:00 в ирландском Дублине на стадионе Талла играют Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.
Команда турецкого специалиста Арды Турана имеет 6 очков и занимает 10-е место среди 36 команд.
Ирландский клуб в турнирной таблице набрал 1 пункт и находится на 31-й позиции.
Шахтер: Ризнык, Бондарь, Крыськив, Невертон, Изаки, Азаров, Винисиус, Кауан Элиас, Матвиенко, Назарина, Лукас
Запас: Фесюн, Твардовский, Марлон Сантос, Педро Энрике, Конопля, Фарина, Марлон, Эгиналду, Глущенко, Бондаренко, Очеретько, Мейреллиш
