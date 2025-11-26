Шемрок Роверс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 ноября в 22:00 видеотрансляцию матча 4-го тура Лиги конференций
27 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.
В ирландском Дублине на стадионе Талла играют Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.
Команда турецкого специалиста Арды Турана на старте ЛК обыграла Абердин (3:2), уступила Легии (1:2) и выиграла у Брейдаблика (2:0).
Горняки имеют 6 очков из 10 и занимают 10-е место среди 36 команд.
Шемрок Роверс в Лиге конференций уступил Спарте из Праги (1:4) и Целе (0:2) и сыграл вничью с АЕК Афины (1:1).
Ирландский клуб в турнирной таблице набрал 1 пункт и находится на 31-й позиции.
