Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шемрок Роверс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций
Шемрок Роверс
27.11.2025 22:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
26 ноября 2025, 19:12 | Обновлено 26 ноября 2025, 19:31
138
0

Шемрок Роверс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 ноября в 22:00 видеотрансляцию матча 4-го тура Лиги конференций

26 ноября 2025, 19:12 | Обновлено 26 ноября 2025, 19:31
138
0
Шемрок Роверс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

27 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.

В ирландском Дублине на стадионе Талла играют Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда турецкого специалиста Арды Турана на старте ЛК обыграла Абердин (3:2), уступила Легии (1:2) и выиграла у Брейдаблика (2:0).

Горняки имеют 6 очков из 10 и занимают 10-е место среди 36 команд.

Шемрок Роверс в Лиге конференций уступил Спарте из Праги (1:4) и Целе (0:2) и сыграл вничью с АЕК Афины (1:1).

Ирландский клуб в турнирной таблице набрал 1 пункт и находится на 31-й позиции.

Шемрок Роверс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Шемрок Роверс – Шахтер
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Минус четыре лидера. Динамо прибыло на матч Лиги конференций
Легенда Динамо Ващук спрогнозировал точный счет матча Омония – Динамо
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шемрок Роверс – Шахтер
Шахтер Донецк смотреть онлайн Лига конференций Шемрок Роверс Шемрок Роверс - Шахтер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Бокс | 26 ноября 2025, 00:52 0
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом

Скорее всего, им станет Итаума

Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Футбол | 26 ноября 2025, 08:24 2
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа

Украинский футболист может сыграть против Романа Яремчука в Лиге чемпионов

Минимальная победа Динамо U-19. Итоги дня Юношеской лиги УЕФА, таблица
Футбол | 26.11.2025, 19:57
Минимальная победа Динамо U-19. Итоги дня Юношеской лиги УЕФА, таблица
Минимальная победа Динамо U-19. Итоги дня Юношеской лиги УЕФА, таблица
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Футбол | 26.11.2025, 15:59
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
7 футболистов, которые провели больше всего матчей на поле с Фернандиньо
Футбол | 26.11.2025, 13:22
7 футболистов, которые провели больше всего матчей на поле с Фернандиньо
7 футболистов, которые провели больше всего матчей на поле с Фернандиньо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
26.11.2025, 10:14
Футбол
Джейк Пол: «Вы видели, что было в бою с Усиком. Это его криптонит»
Джейк Пол: «Вы видели, что было в бою с Усиком. Это его криптонит»
24.11.2025, 23:40 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
25.11.2025, 08:12 1
Бокс
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
26.11.2025, 06:23 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
25.11.2025, 19:50 50
Футбол
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 8
Бокс
Макс Ферстаппен – чемпион Ф1 2025 года. Но есть один нюанс
Макс Ферстаппен – чемпион Ф1 2025 года. Но есть один нюанс
24.11.2025, 23:55
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем