27 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.

В ирландском Дублине на стадионе Талла играют Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.

Команда турецкого специалиста Арды Турана на старте ЛК обыграла Абердин (3:2), уступила Легии (1:2) и выиграла у Брейдаблика (2:0).

Горняки имеют 6 очков из 10 и занимают 10-е место среди 36 команд.

Шемрок Роверс в Лиге конференций уступил Спарте из Праги (1:4) и Целе (0:2) и сыграл вничью с АЕК Афины (1:1).

Ирландский клуб в турнирной таблице набрал 1 пункт и находится на 31-й позиции.

Шемрок Роверс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO