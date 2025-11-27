АРТЕТА: «Мы показали футбол иного уровня в матче с Баварией»
Тренер Арсенала поделился впечатлениями после победы в Лондоне
Микель Артета поделился впечатлениями от матча «Арсенала» с «Баварией» (3:1) в Лиге чемпионов.
«Больше всего мне понравился наш общий уровень игры и то, как команда контролировала происходящее. В этой встрече нам было необходимо показать футбол иного уровня, и игроки продемонстрировали выдающиеся индивидуальные действия.
Это придаст команде еще больше уверенности. Мы внесли несколько изменений, и футболисты отреагировали потрясающе. Я очень доволен. Думаю, мы провели отличный матч», – отметил главный тренер «Арсенала» в эфире TNT Sports.
