Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  АРТЕТА: «Мы показали футбол иного уровня в матче с Баварией»
Лига чемпионов
АРТЕТА: «Мы показали футбол иного уровня в матче с Баварией»

Тренер Арсенала поделился впечатлениями после победы в Лондоне

Микель Артета поделился впечатлениями от матча «Арсенала» с «Баварией» (3:1) в Лиге чемпионов.

«Больше всего мне понравился наш общий уровень игры и то, как команда контролировала происходящее. В этой встрече нам было необходимо показать футбол иного уровня, и игроки продемонстрировали выдающиеся индивидуальные действия.

Это придаст команде еще больше уверенности. Мы внесли несколько изменений, и футболисты отреагировали потрясающе. Я очень доволен. Думаю, мы провели отличный матч», – отметил главный тренер «Арсенала» в эфире TNT Sports.

Михаил Олексиенко Источник: BBC
