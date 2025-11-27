Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арсенал возглавил гонку. Турнирная таблица Лиги чемпионов после 5 туров
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 00:41 | Обновлено 27 ноября 2025, 01:27
Арсенал возглавил гонку. Турнирная таблица Лиги чемпионов после 5 туров

Игровой день 26 ноября в ЛЧ оказался очень результативным

Арсенал возглавил гонку. Турнирная таблица Лиги чемпионов после 5 туров
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Игровой день оказался очень результативным, и определен лидер турнира.

ПСЖ и Тоттенхэм выдали яркое шоу в Париже (5:3). Хет-трик у победителей оформил Витинья. Украинский защитник парижского клуба Илья Забарный вышел на замену в конце игры.

Мадридский Реал с украинским голкипером Андреем Луниным на выезде обыграл Олимпиакос (5:3). Роман Яремчук остался в резерве гостей. Четыре гола у галактикос забил Килиан Мбаппе.

В матче лидеров Арсенал нанес поражение Баварии (3:1). Мадридский Атлетико вырвал победу у Интера (2:1). Ливерпуль потерпел фиаско в игре с ПСВ (1:4).

В турнирной таблице впереди Арсенал (15 из 15), далее идут ПСЖ, Бавария, Интер, Реал (по 12 очков), Боруссия Д, Челси, Спортинг, Ман Сити, Аталанта (по 10).

По итогам 8 туров топ-8 команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

5-й тур. 26 ноября

19:45 Копенгаген (Дания) – Кайрат (Казахстан) – 3:2

Голы: Дадасон, 26, Ларссон, 59 (пен), Роберт, 73 – Сатпаев, 81, Байбек, 90

19:45 Пафос (Кипр) – Монако (Франция) – 2:2

Голы: Давид Луис, 18, Салису, 88 (автогол) – Минамино, 5, Балоган, 26

22:00 Айнтрахт (Германия) – Аталанта (Италия) – 0:3

Голы: Лукман, 60, Эдерсон, 62, Де Кетеларе, 65

22:00 Арсенал (Англия) – Бавария (Германия) – 3:1

Голы: Тимбер, 22, Мадуэке, 69, Мартинелли, 77 – Карль, 32

22:00 Атлетико Мадрид (Испания) – Интер (Италия) – 2:1

Голы: Альварес, 9, Хименес, 90+3 – Зелиньски, 54

22:00 Ливерпуль (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:4

Голы: Собослаи, 16 – Перишич, 6 (пен), Тиль, 56, Дриош, 73, 90+1

22:00 Олимпиакос (Греция) – Реал Мадрид (Испания) – 3:4

Голы: Шикинью, 8, Тареми, 52, Эль-Кааби, 81 – Мбаппе, 22, 24, 29, 60

22:00 ПСЖ (Франция) – Тоттенхем (Англия) – 5:3

Голы: Витинья, 45, 53, 76 (пен), Руис, 59, Пачо, 65 – Ришарлисон, 35, Коло Муани, 50, 73

22:00 Спортинг (Португалия) – Брюгге (Бельгия) – 3:0

Голы: Кенда, 24, Суарес, 31, Тринкау, 70

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 5 5 0 0 14 - 1 10.12.25 22:00 Брюгге - Арсенал26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19 - 8 10.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - ПСЖ26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 12
3 Бавария 5 4 0 1 15 - 6 09.12.25 19:45 Бавария - Спортинг Лиссабон26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Бавария 3:1 Челси 12
4 Интер Милан 5 4 0 1 12 - 3 09.12.25 22:00 Интер Милан - Ливерпуль26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 12
5 Реал Мадрид 5 4 0 1 12 - 5 10.12.25 22:00 Реал Мадрид - Манчестер Сити26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 12
6 Боруссия Д 5 3 1 1 17 - 11 10.12.25 22:00 Боруссия Д - Будё-Глимт25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 10
7 Челси 5 3 1 1 12 - 6 09.12.25 22:00 Аталанта - Челси25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Челси 1:0 Бенфика17.09.25 Бавария 3:1 Челси 10
8 Спортинг Лиссабон 5 3 1 1 11 - 5 09.12.25 19:45 Бавария - Спортинг Лиссабон26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10 - 5 10.12.25 22:00 Реал Мадрид - Манчестер Сити25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6 - 5 09.12.25 22:00 Аталанта - Челси26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 10
11 Ньюкасл 5 3 0 2 11 - 4 10.12.25 22:00 Байер - Ньюкасл25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 9
12 Атлетико Мадрид 5 3 0 2 12 - 10 09.12.25 22:00 ПСВ Эйндховен - Атлетико Мадрид26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10 - 8 09.12.25 22:00 Интер Милан - Ливерпуль26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8 - 7 09.12.25 22:00 Монако - Галатасарай25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13 - 8 09.12.25 22:00 ПСВ Эйндховен - Атлетико Мадрид26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 8
16 Тоттенхэм 5 2 2 1 10 - 7 09.12.25 22:00 Тоттенхэм - Славия Прага26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 8
17 Байер 5 2 2 1 8 - 10 10.12.25 22:00 Байер - Ньюкасл25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 8
18 Барселона 5 2 1 2 12 - 10 09.12.25 22:00 Барселона - Айнтрахт Ф25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 7
19 Карабах 5 2 1 2 8 - 9 10.12.25 19:45 Карабах - Аякс25.11.25 Наполи 2:0 Карабах05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 7
20 Наполи 5 2 1 2 6 - 9 10.12.25 22:00 Бенфика - Наполи25.11.25 Наполи 2:0 Карабах04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 7
21 Марсель 5 2 0 3 8 - 6 09.12.25 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Марсель25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель30.09.25 Марсель 4:0 Аякс16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10 - 10 10.12.25 22:00 Ювентус - Пафос25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 6
23 Монако 5 1 3 1 6 - 8 09.12.25 22:00 Монако - Галатасарай26.11.25 Пафос 2:2 Монако04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 6
24 Пафос 5 1 3 1 4 - 7 10.12.25 22:00 Ювентус - Пафос26.11.25 Пафос 2:2 Монако05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5 - 12 09.12.25 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Марсель25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 6
26 Брюгге 5 1 1 3 8 - 13 10.12.25 22:00 Брюгге - Арсенал26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 4
27 Атлетик Бильбао 5 1 1 3 4 - 9 10.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - ПСЖ25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 4
28 Айнтрахт Ф 5 1 1 3 7 - 14 09.12.25 22:00 Барселона - Айнтрахт Ф26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 4
29 Копенгаген 5 1 1 3 7 - 14 10.12.25 19:45 Вильярреал - Копенгаген26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 4
30 Бенфика 5 1 0 4 4 - 8 10.12.25 22:00 Бенфика - Наполи25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика30.09.25 Челси 1:0 Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 3
31 Славия Прага 5 0 3 2 2 - 8 09.12.25 22:00 Тоттенхэм - Славия Прага25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 3
32 Будё-Глимт 5 0 2 3 7 - 11 10.12.25 22:00 Боруссия Д - Будё-Глимт25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 2
33 Олимпиакос Пирей 5 0 2 3 5 - 13 09.12.25 17:30 Кайрат - Олимпиакос Пирей26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2 - 10 10.12.25 19:45 Вильярреал - Копенгаген25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 1
35 Кайрат 5 0 1 4 4 - 14 09.12.25 17:30 Кайрат - Олимпиакос Пирей26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 1
36 Аякс 5 0 0 5 1 - 16 10.12.25 19:45 Карабах - Аякс25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Марсель 4:0 Аякс17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 0
«Следите за ним». Бразильский журналист расхвалил звезду сборной Украины
«Возможно, это отличные сейвы». Трубин – про свою игру в матче с Аяксом
ФОТО. 12-летний форвард Барсы подписал контракт с Nike. Он забил 145 голов
Ювентус Ливерпуль Барселона Галатасарай Тоттенхэм Ньюкасл Марсель Монако Брюгге Бенфика Боруссия Дортмунд Байер Вильярреал Олимпиакос Пирей Наполи Аталанта Копенгаген Интер Милан Спортинг Лиссабон Карабах Агдам Атлетик Бильбао Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити Кайрат Алматы Славия Прага Аякс Айнтрахт Франкфурт Роман Яремчук Буде-Глимт Андрей Лунин Алексей Кащук выбор редакции Пафос ПСЖ Челси ПСВ Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков статистические расклады Илья Забарный Юнион Сент-Жилуаз
