Арсенал возглавил гонку. Турнирная таблица Лиги чемпионов после 5 туров

Вечером 26 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Игровой день оказался очень результативным, и определен лидер турнира.

ПСЖ и Тоттенхэм выдали яркое шоу в Париже (5:3). Хет-трик у победителей оформил Витинья. Украинский защитник парижского клуба Илья Забарный вышел на замену в конце игры.

Мадридский Реал с украинским голкипером Андреем Луниным на выезде обыграл Олимпиакос (5:3). Роман Яремчук остался в резерве гостей. Четыре гола у галактикос забил Килиан Мбаппе.

В матче лидеров Арсенал нанес поражение Баварии (3:1). Мадридский Атлетико вырвал победу у Интера (2:1). Ливерпуль потерпел фиаско в игре с ПСВ (1:4).

В турнирной таблице впереди Арсенал (15 из 15), далее идут ПСЖ, Бавария, Интер, Реал (по 12 очков), Боруссия Д, Челси, Спортинг, Ман Сити, Аталанта (по 10).

По итогам 8 туров топ-8 команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

5-й тур. 26 ноября

19:45 Копенгаген (Дания) – Кайрат (Казахстан) – 3:2

Голы: Дадасон, 26, Ларссон, 59 (пен), Роберт, 73 – Сатпаев, 81, Байбек, 90

19:45 Пафос (Кипр) – Монако (Франция) – 2:2

Голы: Давид Луис, 18, Салису, 88 (автогол) – Минамино, 5, Балоган, 26

22:00 Айнтрахт (Германия) – Аталанта (Италия) – 0:3

Голы: Лукман, 60, Эдерсон, 62, Де Кетеларе, 65

22:00 Арсенал (Англия) – Бавария (Германия) – 3:1

Голы: Тимбер, 22, Мадуэке, 69, Мартинелли, 77 – Карль, 32

22:00 Атлетико Мадрид (Испания) – Интер (Италия) – 2:1

Голы: Альварес, 9, Хименес, 90+3 – Зелиньски, 54

22:00 Ливерпуль (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:4

Голы: Собослаи, 16 – Перишич, 6 (пен), Тиль, 56, Дриош, 73, 90+1

22:00 Олимпиакос (Греция) – Реал Мадрид (Испания) – 3:4

Голы: Шикинью, 8, Тареми, 52, Эль-Кааби, 81 – Мбаппе, 22, 24, 29, 60

22:00 ПСЖ (Франция) – Тоттенхем (Англия) – 5:3

Голы: Витинья, 45, 53, 76 (пен), Руис, 59, Пачо, 65 – Ришарлисон, 35, Коло Муани, 50, 73

22:00 Спортинг (Португалия) – Брюгге (Бельгия) – 3:0

Голы: Кенда, 24, Суарес, 31, Тринкау, 70

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 5 5 0 0 14 - 1 10.12.25 22:00 Брюгге - Арсенал 26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария 04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал 21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей 16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 15 2 ПСЖ 5 4 0 1 19 - 8 10.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - ПСЖ 26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм 04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария 21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 12 3 Бавария 5 4 0 1 15 - 6 09.12.25 19:45 Бавария - Спортинг Лиссабон 26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария 04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария 22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге 30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 17.09.25 Бавария 3:1 Челси 12 4 Интер Милан 5 4 0 1 12 - 3 09.12.25 22:00 Интер Милан - Ливерпуль 26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан 05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат 21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 12 5 Реал Мадрид 5 4 0 1 12 - 5 10.12.25 22:00 Реал Мадрид - Манчестер Сити 26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид 04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид 22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус 30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид 16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 12 6 Боруссия Д 5 3 1 1 17 - 11 10.12.25 22:00 Боруссия Д - Будё-Глимт 25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал 05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д 21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 10 7 Челси 5 3 1 1 12 - 6 09.12.25 22:00 Аталанта - Челси 25.11.25 Челси 3:0 Барселона 05.11.25 Карабах 2:2 Челси 22.10.25 Челси 5:1 Аякс 30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 17.09.25 Бавария 3:1 Челси 10 8 Спортинг Лиссабон 5 3 1 1 11 - 5 09.12.25 19:45 Бавария - Спортинг Лиссабон 26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге 04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон 22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель 01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон 18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 10 9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10 - 5 10.12.25 22:00 Реал Мадрид - Манчестер Сити 25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер 05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д 21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити 18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 10 10 Аталанта 5 3 1 1 6 - 5 09.12.25 22:00 Аталанта - Челси 26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта 05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта 22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага 30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 10 11 Ньюкасл 5 3 0 2 11 - 4 10.12.25 22:00 Байер - Ньюкасл 25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл 05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао 21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика 01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 9 12 Атлетико Мадрид 5 3 0 2 12 - 10 09.12.25 22:00 ПСВ Эйндховен - Атлетико Мадрид 26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан 04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз 21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 9 13 Ливерпуль 5 3 0 2 10 - 8 09.12.25 22:00 Интер Милан - Ливерпуль 26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен 04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид 22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль 30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 9 14 Галатасарай 5 3 0 2 8 - 7 09.12.25 22:00 Монако - Галатасарай 25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз 05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай 22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт 30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 9 15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13 - 8 09.12.25 22:00 ПСВ Эйндховен - Атлетико Мадрид 26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен 04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен 21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 8 16 Тоттенхэм 5 2 2 1 10 - 7 09.12.25 22:00 Тоттенхэм - Славия Прага 26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм 04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген 22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм 16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 8 17 Байер 5 2 2 1 8 - 10 10.12.25 22:00 Байер - Ньюкасл 25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер 05.11.25 Бенфика 0:1 Байер 21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 8 18 Барселона 5 2 1 2 12 - 10 09.12.25 22:00 Барселона - Айнтрахт Ф 25.11.25 Челси 3:0 Барселона 05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона 21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 7 19 Карабах 5 2 1 2 8 - 9 10.12.25 19:45 Карабах - Аякс 25.11.25 Наполи 2:0 Карабах 05.11.25 Карабах 2:2 Челси 22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах 01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 7 20 Наполи 5 2 1 2 6 - 9 10.12.25 22:00 Бенфика - Наполи 25.11.25 Наполи 2:0 Карабах 04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф 21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон 18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 7 21 Марсель 5 2 0 3 8 - 6 09.12.25 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Марсель 25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл 05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта 22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель 30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 6 22 Ювентус 5 1 3 1 10 - 10 10.12.25 22:00 Ювентус - Пафос 25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус 04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон 22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус 01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 6 23 Монако 5 1 3 1 6 - 8 09.12.25 22:00 Монако - Галатасарай 26.11.25 Пафос 2:2 Монако 04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако 22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити 18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 6 24 Пафос 5 1 3 1 4 - 7 10.12.25 22:00 Ювентус - Пафос 26.11.25 Пафос 2:2 Монако 05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал 21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 6 25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5 - 12 09.12.25 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Марсель 25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз 04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз 21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 6 26 Брюгге 5 1 1 3 8 - 13 10.12.25 22:00 Брюгге - Арсенал 26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге 05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона 22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге 30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 4 27 Атлетик Бильбао 5 1 1 3 4 - 9 10.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - ПСЖ 25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао 05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао 22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах 01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 4 28 Айнтрахт Ф 5 1 1 3 7 - 14 09.12.25 22:00 Барселона - Айнтрахт Ф 26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта 04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф 22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль 30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 4 29 Копенгаген 5 1 1 3 7 - 14 10.12.25 19:45 Вильярреал - Копенгаген 26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат 04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген 21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 4 30 Бенфика 5 1 0 4 4 - 8 10.12.25 22:00 Бенфика - Наполи 25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика 05.11.25 Бенфика 0:1 Байер 21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика 30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 3 31 Славия Прага 5 0 3 2 2 - 8 09.12.25 22:00 Тоттенхэм - Славия Прага 25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао 04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал 22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага 30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 3 32 Будё-Глимт 5 0 2 3 7 - 11 10.12.25 22:00 Боруссия Д - Будё-Глимт 25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус 04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако 22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт 30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм 17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 2 33 Олимпиакос Пирей 5 0 2 3 5 - 13 09.12.25 17:30 Кайрат - Олимпиакос Пирей 26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид 04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен 21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей 17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 2 34 Вильярреал 5 0 1 4 2 - 10 10.12.25 19:45 Вильярреал - Копенгаген 25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал 05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал 21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 1 35 Кайрат 5 0 1 4 4 - 14 09.12.25 17:30 Кайрат - Олимпиакос Пирей 26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат 05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат 21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид 18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 1 36 Аякс 5 0 0 5 1 - 16 10.12.25 19:45 Карабах - Аякс 25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика 05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай 22.10.25 Челси 5:1 Аякс 30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 0 Полная таблица

