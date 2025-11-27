Арсенал возглавил гонку. Турнирная таблица Лиги чемпионов после 5 туров
Игровой день 26 ноября в ЛЧ оказался очень результативным
Вечером 26 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Игровой день оказался очень результативным, и определен лидер турнира.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ПСЖ и Тоттенхэм выдали яркое шоу в Париже (5:3). Хет-трик у победителей оформил Витинья. Украинский защитник парижского клуба Илья Забарный вышел на замену в конце игры.
Мадридский Реал с украинским голкипером Андреем Луниным на выезде обыграл Олимпиакос (5:3). Роман Яремчук остался в резерве гостей. Четыре гола у галактикос забил Килиан Мбаппе.
В матче лидеров Арсенал нанес поражение Баварии (3:1). Мадридский Атлетико вырвал победу у Интера (2:1). Ливерпуль потерпел фиаско в игре с ПСВ (1:4).
В турнирной таблице впереди Арсенал (15 из 15), далее идут ПСЖ, Бавария, Интер, Реал (по 12 очков), Боруссия Д, Челси, Спортинг, Ман Сити, Аталанта (по 10).
По итогам 8 туров топ-8 команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
5-й тур. 26 ноября
19:45 Копенгаген (Дания) – Кайрат (Казахстан) – 3:2
Голы: Дадасон, 26, Ларссон, 59 (пен), Роберт, 73 – Сатпаев, 81, Байбек, 90
19:45 Пафос (Кипр) – Монако (Франция) – 2:2
Голы: Давид Луис, 18, Салису, 88 (автогол) – Минамино, 5, Балоган, 26
22:00 Айнтрахт (Германия) – Аталанта (Италия) – 0:3
Голы: Лукман, 60, Эдерсон, 62, Де Кетеларе, 65
22:00 Арсенал (Англия) – Бавария (Германия) – 3:1
Голы: Тимбер, 22, Мадуэке, 69, Мартинелли, 77 – Карль, 32
22:00 Атлетико Мадрид (Испания) – Интер (Италия) – 2:1
Голы: Альварес, 9, Хименес, 90+3 – Зелиньски, 54
22:00 Ливерпуль (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:4
Голы: Собослаи, 16 – Перишич, 6 (пен), Тиль, 56, Дриош, 73, 90+1
22:00 Олимпиакос (Греция) – Реал Мадрид (Испания) – 3:4
Голы: Шикинью, 8, Тареми, 52, Эль-Кааби, 81 – Мбаппе, 22, 24, 29, 60
22:00 ПСЖ (Франция) – Тоттенхем (Англия) – 5:3
Голы: Витинья, 45, 53, 76 (пен), Руис, 59, Пачо, 65 – Ришарлисон, 35, Коло Муани, 50, 73
22:00 Спортинг (Португалия) – Брюгге (Бельгия) – 3:0
Голы: Кенда, 24, Суарес, 31, Тринкау, 70
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|5
|5
|0
|0
|14 - 1
|10.12.25 22:00 Брюгге - Арсенал26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал
|15
|2
|ПСЖ
|5
|4
|0
|1
|19 - 8
|10.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - ПСЖ26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта
|12
|3
|Бавария
|5
|4
|0
|1
|15 - 6
|09.12.25 19:45 Бавария - Спортинг Лиссабон26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Бавария 3:1 Челси
|12
|4
|Интер Милан
|5
|4
|0
|1
|12 - 3
|09.12.25 22:00 Интер Милан - Ливерпуль26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан
|12
|5
|Реал Мадрид
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|10.12.25 22:00 Реал Мадрид - Манчестер Сити26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель
|12
|6
|Боруссия Д
|5
|3
|1
|1
|17 - 11
|10.12.25 22:00 Боруссия Д - Будё-Глимт25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д
|10
|7
|Челси
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|09.12.25 22:00 Аталанта - Челси25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Челси 1:0 Бенфика17.09.25 Бавария 3:1 Челси
|10
|8
|Спортинг Лиссабон
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|09.12.25 19:45 Бавария - Спортинг Лиссабон26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат
|10
|9
|Манчестер Сити
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10.12.25 22:00 Реал Мадрид - Манчестер Сити25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи
|10
|10
|Аталанта
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|09.12.25 22:00 Аталанта - Челси26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта
|10
|11
|Ньюкасл
|5
|3
|0
|2
|11 - 4
|10.12.25 22:00 Байер - Ньюкасл25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона
|9
|12
|Атлетико Мадрид
|5
|3
|0
|2
|12 - 10
|09.12.25 22:00 ПСВ Эйндховен - Атлетико Мадрид26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид
|9
|13
|Ливерпуль
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|09.12.25 22:00 Интер Милан - Ливерпуль26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид
|9
|14
|Галатасарай
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|09.12.25 22:00 Монако - Галатасарай25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай
|9
|15
|ПСВ Эйндховен
|5
|2
|2
|1
|13 - 8
|09.12.25 22:00 ПСВ Эйндховен - Атлетико Мадрид26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз
|8
|16
|Тоттенхэм
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|09.12.25 22:00 Тоттенхэм - Славия Прага26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал
|8
|17
|Байер
|5
|2
|2
|1
|8 - 10
|10.12.25 22:00 Байер - Ньюкасл25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер
|8
|18
|Барселона
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|09.12.25 22:00 Барселона - Айнтрахт Ф25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона
|7
|19
|Карабах
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|10.12.25 19:45 Карабах - Аякс25.11.25 Наполи 2:0 Карабах05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах
|7
|20
|Наполи
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|10.12.25 22:00 Бенфика - Наполи25.11.25 Наполи 2:0 Карабах04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи
|7
|21
|Марсель
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|09.12.25 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Марсель25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель30.09.25 Марсель 4:0 Аякс16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель
|6
|22
|Ювентус
|5
|1
|3
|1
|10 - 10
|10.12.25 22:00 Ювентус - Пафос25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д
|6
|23
|Монако
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|09.12.25 22:00 Монако - Галатасарай26.11.25 Пафос 2:2 Монако04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Брюгге 4:1 Монако
|6
|24
|Пафос
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|10.12.25 22:00 Ювентус - Пафос26.11.25 Пафос 2:2 Монако05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос
|6
|25
|Юнион Сент-Жилуаз
|5
|2
|0
|3
|5 - 12
|09.12.25 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Марсель25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз
|6
|26
|Брюгге
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|10.12.25 22:00 Брюгге - Арсенал26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге18.09.25 Брюгге 4:1 Монако
|4
|27
|Атлетик Бильбао
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|10.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - ПСЖ25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал
|4
|28
|Айнтрахт Ф
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|09.12.25 22:00 Барселона - Айнтрахт Ф26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай
|4
|29
|Копенгаген
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|10.12.25 19:45 Вильярреал - Копенгаген26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер
|4
|30
|Бенфика
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|10.12.25 22:00 Бенфика - Наполи25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика30.09.25 Челси 1:0 Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах
|3
|31
|Славия Прага
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|09.12.25 22:00 Тоттенхэм - Славия Прага25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт
|3
|32
|Будё-Глимт
|5
|0
|2
|3
|7 - 11
|10.12.25 22:00 Боруссия Д - Будё-Глимт25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт
|2
|33
|Олимпиакос Пирей
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|09.12.25 17:30 Кайрат - Олимпиакос Пирей26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос
|2
|34
|Вильярреал
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|10.12.25 19:45 Вильярреал - Копенгаген25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал
|1
|35
|Кайрат
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|09.12.25 17:30 Кайрат - Олимпиакос Пирей26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат
|1
|36
|Аякс
|5
|0
|0
|5
|1 - 16
|10.12.25 19:45 Карабах - Аякс25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Марсель 4:0 Аякс17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан
|0
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ярмоленко, Шапаренко, Бражко и Биловар не смогут выйти на поле в матче Лиги конференций
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua