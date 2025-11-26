Гол на 90+3 мин. Атлетико вырвал победу у Интера в Лиге чемпионов

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
26.11.2025 22:00 – FT 2 : 1
Интер Милан
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 23:57 | Обновлено 27 ноября 2025, 00:03
217
0

Хосе Мария Хименес забил победный гол в компенсированное время

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 ноября состоялся матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

Испанский Атлетико Мадрид вырвал победу у итальянского Интера (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля вышли вперед на 9-й минуте, гол для Атлетико забил Хулиан Альварес (1:0). На 54-й минуте Петр Зелиньски сравнял счет для гостей (1:1).

Хосе Мария Хименес забил победный гол на 90+3 минуте и принес победу Атлетико Мадрид (2:1).

Интер набрал 12 очков из 15 и входит в лидирующую группу. Атлетико имеет 9 очков и ведет борьбу за попадание в топ-24.

Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября 2025

Атлетико Мадрид (Испания) – Интер (Италия) – 2:1

Голы: Хулиан Альварес, 9, Хосе Мария Хименес, 90+3 – Петр Зелиньски, 54

Фотогалерея

Интер Милан Атлетико Мадрид видео голов и обзор Лига чемпионов Петр Зелиньски Хулиан Альварес Атлетико - Интер Хосе Мария Хименес
Николай Степанов
