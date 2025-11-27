Атлетико – Интер – 2:1. Победный мяч на 90+3 минуте. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов
Вечером 26 ноября состоялся матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов.
Испанский Атлетико Мадрид вырвал победу у итальянского Интера (2:1).
На 9-й минуте забил Хулиан Альварес (1:0). На 54-й минуте Петр Зелиньски сравнял счет (1:1).
Хосе Мария Хименес забил победный гол на 90+3 минуте и принес победу Атлетико Мадрид (2:1).
Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября 2025
Атлетико Мадрид (Испания) – Интер (Италия) – 2:1
Голы: Хулиан Альварес, 9, Хосе Мария Хименес, 90+3 – Петр Зелиньски, 54
Видео голов и обзор матча
События матча
