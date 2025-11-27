Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетико – Интер – 2:1. Победный мяч на 90+3 минуте. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
26.11.2025 22:00 – FT 2 : 1
Интер Милан
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 01:43 | Обновлено 27 ноября 2025, 01:45
Атлетико – Интер – 2:1. Победный мяч на 90+3 минуте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

Атлетико – Интер – 2:1. Победный мяч на 90+3 минуте. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 ноября состоялся матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

Испанский Атлетико Мадрид вырвал победу у итальянского Интера (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 9-й минуте забил Хулиан Альварес (1:0). На 54-й минуте Петр Зелиньски сравнял счет (1:1).

Хосе Мария Хименес забил победный гол на 90+3 минуте и принес победу Атлетико Мадрид (2:1).

Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября 2025

Атлетико Мадрид (Испания) – Интер (Италия) – 2:1

Голы: Хулиан Альварес, 9, Хосе Мария Хименес, 90+3 – Петр Зелиньски, 54

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Хименес (Атлетико Мадрид), асcист Антуан Гризманн.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Интер Милан), асcист Анж-Йоан Бонни.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
Атлетико - Интер Атлетико Мадрид Интер Милан Лига чемпионов видео голов и обзор Хулиан Альварес Петр Зелиньски Хосе Мария Хименес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
