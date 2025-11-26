Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетико – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
26.11.2025 22:00 - : -
Интер Милан
Лига чемпионов
Атлетико – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 26 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

Атлетико – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября на Метрополитано пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Пафос встретится с Интером. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетико

Команда показывает не самый выдающийся уровень футбола. В прошлом сезоне, с одной стороны, получилось вернуться на третье место в Примере, с другой - а точно можно было ниже снова оказаться - новой Жироны в 2024/2025 не случилось. Важно, что при этом, несмотря на немалые расходы летом 2024-го года на новичков, навязать конкуренцию ни Реалу, ни Барселоне не получилось. А в новой темпораде, побуксовав на старте, приходится конкурировать за привычную позицию с непривычно активным сейчас Вильярреалом.

В Лиге чемпионов тоже начиналось с поражения, Ливерпулю - отыгрались с 0:2 за счет дубля Льоренте, но потом снова пропустили. Более того, новая поездка в Англию принесла и вовсе разгром 0:4 с Арсеналом. Но при этом дома вышло разгромить 5:1 Айнтрахт Франкфурт и обыграть 3:1 Реал Юнион.

Интер

Клуб с Симоне Индзаги добрался до скудетто в 2024-м году, но потом вместо вполне реалистичного требла остался вообще без титулов прошлой весной. После 0:5 в финале Лиге чемпионов, с ПСЖ, новым наставником стал Киву. Он с новыми подопечными не впечатлил на клубном чемпионате мира. Но зато сейчас, несмотря на периодические осечки, ведет борьбу за лидерство в Серии А.

В Лиге чемпионов у итальянцев и вовсе стопроцентные показатели. Они начали с 2:0 против Аякса, потом сухо и крупно обыграли и Славию Прага, и от Роял Юнион. И только с Кайратом пропустили впервые в турнире, впрочем, сумели победить и казахов, пусть и ограничились с итоговым счетом 2:1 в свою пользу.

Статистика личных встреч

В 2010-м году клубы сыграли в Суперкубке УЕФА - и Симеоне обыграл клуб, за который когда-то играл, 2:0. В прошлом году команды обменялись победами на своих полях.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.28 для Атлетико и 3.14 для Интера. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы считают, что у испанцев неплохие шансы на новый успех. Но в споре этих прагматичных клубов стоит поставить на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,9).

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
26 ноября 2025 -
22:00
Интер Милан
Тотал меньше 2.5 1.90
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Атлетико Мадрид Интер Милан Атлетико - Интер Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
