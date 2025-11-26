Лига чемпионов. 5-й тур, матчи 26 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 26 ноября проходят матчи 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26
Вечером 26 ноября проходят матчи 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В этот игровой день запланировано 9 поединков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На поле могут выйти украинские футболисты Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Роман Яремчук (Олимпиакос).
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
5-й тур. 26 ноября
- 26.11. 19:45 Копенгаген (Дания) – Кайрат (Казахстан)
- 26.11. 19:45 Пафос (Кипр) – Монако (Франция)
- 26.11. 22:00 Айнтрахт (Германия) – Аталанта (Италия)
- 26.11. 22:00 Арсенал (Англия) – Бавария (Германия)
- 26.11. 22:00 Атлетико (Испания) – Интер (Италия)
- 26.11. 22:00 Ливерпуль (Англия) – ПСВ (Нидерланды)
- 26.11. 22:00 Олимпиакос (Греция) – Реал Мадрид (Испания)
- 26.11. 22:00 ПСЖ (Франция) – Тоттенхэм (Англия)
- 26.11. 22:00 Спортинг (Португалия) – Брюгге (Бельгия)
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Инфографика
