Лига чемпионов. 5-й тур, матчи 26 ноября. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 26 ноября проходят матчи 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 9 поединков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На поле могут выйти украинские футболисты Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Роман Яремчук (Олимпиакос).

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

5-й тур. 26 ноября

26.11. 19:45 Копенгаген (Дания) – Кайрат (Казахстан)

26.11. 19:45 Пафос (Кипр) – Монако (Франция)

26.11. 22:00 Айнтрахт (Германия) – Аталанта (Италия)

26.11. 22:00 Арсенал (Англия) – Бавария (Германия)

26.11. 22:00 Атлетико (Испания) – Интер (Италия)

26.11. 22:00 Ливерпуль (Англия) – ПСВ (Нидерланды)

26.11. 22:00 Олимпиакос (Греция) – Реал Мадрид (Испания)

26.11. 22:00 ПСЖ (Франция) – Тоттенхэм (Англия)

26.11. 22:00 Спортинг (Португалия) – Брюгге (Бельгия)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Читайте также: Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси

Инфографика

26.11. 19:45 Копенгаген (Дания) – Кайрат (Казахстан)

26.11. 19:45 Пафос (Кипр) – Монако (Франция)

26.11. 22:00 Айнтрахт (Германия) – Аталанта (Италия)

26.11. 22:00 Арсенал (Англия) – Бавария (Германия)

26.11. 22:00 Атлетико (Испания) – Интер (Италия)

26.11. 22:00 Ливерпуль (Англия) – ПСВ (Нидерланды)

26.11. 22:00 Олимпиакос (Греция) – Реал Мадрид (Испания)

26.11. 22:00 ПСЖ (Франция) – Тоттенхэм (Англия)

26.11. 22:00 Спортинг (Португалия) – Брюгге (Бельгия)