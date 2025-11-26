Спортинг уничтожил на домашнем поле Брюгге в Лиге чемпионов

В среду, 26 ноября, прошел матч пятого тура Основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между «Спортингом» и «Брюгге».

Игра прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Хозяева уничтожили соперника со счетом 3:0.

За хозяев сегодня забивали Жеовани Кенда, Луис Суарес и Тринкау.

После этого матча португальский клуб поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы основы Лиги чемпионов, набрав 10 очков. Брюгге имеет 24 пункта и не входит в топ-24.

Следующий матч «Спортинг» в Лиге чемпионов проведет 9 декабря против «Баварии», «Брюгге» днем позже сыграет против «Арсенала».

Лига чемпионов. Основной этап, 5-й тур, 26 ноября.

Спортинг – Брюгге – 3:0

Голы: Кенда, Суарес, 31, Тринкау, 70.