Спортинг Лиссабон

Вечером 26 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов.

Португальский Спортинг нанес поражение Брюгге из Бельгии со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Зелено-белые львы набрали 10 очков и вошли в топ-8 ЛЧ, зону попадания напрямую в 1/8 финала.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

5-й тур. 26 ноября

22:00 Спортинг (Португалия) – Брюгге (Бельгия) – 3:0

Голы: Кенда, 24, Суарес, 31, Тринкау, 70

Видео голов и обзор матча