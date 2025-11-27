Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Спортинг – Брюгге – 3:0. Львы вошли в топ-8 ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
26.11.2025 22:00 – FT 3 : 0
Брюгге
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 13:59 | Обновлено 27 ноября 2025, 14:06
39
0

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов.

Португальский Спортинг нанес поражение Брюгге из Бельгии со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Зелено-белые львы набрали 10 очков и вошли в топ-8 ЛЧ, зону попадания напрямую в 1/8 финала.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

5-й тур. 26 ноября

22:00 Спортинг (Португалия) – Брюгге (Бельгия) – 3:0

Голы: Кенда, 24, Суарес, 31, Тринкау, 70

Видео голов и обзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Тринкан (Спортинг Лиссабон), асcист Жеовани Кенда.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Хавьер Суарес (Спортинг Лиссабон), асcист Жени Катаму.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Жеовани Кенда (Спортинг Лиссабон), асcист Жени Катаму.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
