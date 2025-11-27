26.11.2025 22:00 – FT 3 : 0
Спортинг – Брюгге – 3:0. Львы вошли в топ-8 ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов
Вечером 26 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов.
Португальский Спортинг нанес поражение Брюгге из Бельгии со счетом 3:0.
Зелено-белые львы набрали 10 очков и вошли в топ-8 ЛЧ, зону попадания напрямую в 1/8 финала.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
5-й тур. 26 ноября
22:00 Спортинг (Португалия) – Брюгге (Бельгия) – 3:0
Голы: Кенда, 24, Суарес, 31, Тринкау, 70
Видео голов и обзор матча
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Тринкан (Спортинг Лиссабон), асcист Жеовани Кенда.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Хавьер Суарес (Спортинг Лиссабон), асcист Жени Катаму.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Жеовани Кенда (Спортинг Лиссабон), асcист Жени Катаму.
