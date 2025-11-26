Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортинг – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
26.11.2025 22:00 - : -
Брюгге
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 14:02 | Обновлено 26 ноября 2025, 14:03
105
0

Спортинг – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 26 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

26 ноября 2025, 14:02 | Обновлено 26 ноября 2025, 14:03
105
0
Спортинг – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября, свою встречу в Лиге чемпионов проведут Спортинг и Брюгге. Старт матча запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Спортинг

В этом сезоне Лиги чемпионов португальский гранд стабильно побеждает дома, при этом буксует в гостях. Команда в родных стенах обыграла Кайрат – 4:1 и Марсель – 2:1, а на выезде уступили Наполи – 1:2 и в последнем туре была ничья против Ювентуса. Клуб пока плотно держится в зоне плей-офф.

В чемпионате Спортинг привычно ведет борьбу за титул, но после 11 туров занимает вторую строчку, отставая от лидера на три очка. Как не сложно заметить, лиссабонцы крайне опасны в родных стенах, где они редко допускают осечки. Предстоящий матч пропустят Браганса, Гонсалвеш, Йоаннидис, Сантуш, у всех травмы, под вопросом Дебаст.

Брюгге

Бельгийский гранд начал основной этап Лиги чемпионов с эффектной домашней победы над Монако – 4:1, после чего в трех матчах удалось набрать всего очко. Команда уступила в гостях Аталанте – 1:2 и Баварии – 0:4, а на своем поле в последнем туре устроили перестрелку с Барселоной – 3:3.

Брюгге балансирует на краю зоны плей-офф, поэтому нуждается в очках, чтоб задержаться в турнире. На внутренней арене позади половина турнирной дистанции, Брюгге идет вторым, отставание от лидера составляет 4 очка, вся борьба за титул здесь еще впереди. Из-за повреждений предстоящий матч пропустят Аудор, Майер и Рейс.

Личные встречи

Соперники в официальных матчах пересекались всего раз, это было в прошлом сезоне, тоже на этапе Лиги самого престижного еврокубка. Тогда Брюгге дома в тяжелой борьбе вырвал победу со счетом 2:1.

Прогноз

Фактор своей арены имеет ключевое значение в этой паре, именно дома команды набирают больше всего очков.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1,7 для Спортинга и 4,8 для Брюгге. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Не удивительно, что Спортинг является фаворитом предстоящего матча. Я жду сложного матча, в котором хозяева должны владеть перевесом. Будет однозначно сложно, но я поставлю на чистую победу португальского гранда.

Прогноз Sport.ua
Спортинг Лиссабон
26 ноября 2025 -
22:00
Брюгге
Победа Спортинга 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Диего Симеоне: «У них невероятный состав»
Арсенал – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Тренер Карабаха, несмотря на поражение, доволен матчем с Наполи
Спортинг Лиссабон Брюгге Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известны имена двух тренеров, которых рассматривает Динамо 
Футбол | 26 ноября 2025, 06:55 5
Известны имена двух тренеров, которых рассматривает Динамо 
Известны имена двух тренеров, которых рассматривает Динамо 

В клубе идут разговоры о Вернидубе и Костюке

ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Футбол | 25 ноября 2025, 18:36 18
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду

Легендарный португалец не пропустит матч первого тура чемпионата мира

Ювентус оказался заблокированным в Норвегии после победы над Буде-Глимт
Футбол | 26.11.2025, 14:04
Ювентус оказался заблокированным в Норвегии после победы над Буде-Глимт
Ювентус оказался заблокированным в Норвегии после победы над Буде-Глимт
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Футбол | 26.11.2025, 06:23
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Футбол | 26.11.2025, 10:14
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
24.11.2025, 23:59 12
Футбол
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
25.11.2025, 17:08 18
Футбол
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
24.11.2025, 22:25 4
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 5
Бокс
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
24.11.2025, 10:29 29
Футбол
Джейк Пол: «Вы видели, что было в бою с Усиком. Это его криптонит»
Джейк Пол: «Вы видели, что было в бою с Усиком. Это его криптонит»
24.11.2025, 23:40 1
Бокс
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
24.11.2025, 12:10 1
Авто/мото
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
24.11.2025, 14:23 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем