Спортинг Лиссабон

26 ноября, свою встречу в Лиге чемпионов проведут Спортинг и Брюгге. Старт матча запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Спортинг

В этом сезоне Лиги чемпионов португальский гранд стабильно побеждает дома, при этом буксует в гостях. Команда в родных стенах обыграла Кайрат – 4:1 и Марсель – 2:1, а на выезде уступили Наполи – 1:2 и в последнем туре была ничья против Ювентуса. Клуб пока плотно держится в зоне плей-офф.

В чемпионате Спортинг привычно ведет борьбу за титул, но после 11 туров занимает вторую строчку, отставая от лидера на три очка. Как не сложно заметить, лиссабонцы крайне опасны в родных стенах, где они редко допускают осечки. Предстоящий матч пропустят Браганса, Гонсалвеш, Йоаннидис, Сантуш, у всех травмы, под вопросом Дебаст.

Брюгге

Бельгийский гранд начал основной этап Лиги чемпионов с эффектной домашней победы над Монако – 4:1, после чего в трех матчах удалось набрать всего очко. Команда уступила в гостях Аталанте – 1:2 и Баварии – 0:4, а на своем поле в последнем туре устроили перестрелку с Барселоной – 3:3.

Брюгге балансирует на краю зоны плей-офф, поэтому нуждается в очках, чтоб задержаться в турнире. На внутренней арене позади половина турнирной дистанции, Брюгге идет вторым, отставание от лидера составляет 4 очка, вся борьба за титул здесь еще впереди. Из-за повреждений предстоящий матч пропустят Аудор, Майер и Рейс.

Личные встречи

Соперники в официальных матчах пересекались всего раз, это было в прошлом сезоне, тоже на этапе Лиги самого престижного еврокубка. Тогда Брюгге дома в тяжелой борьбе вырвал победу со счетом 2:1.

Прогноз

Фактор своей арены имеет ключевое значение в этой паре, именно дома команды набирают больше всего очков.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1,7 для Спортинга и 4,8 для Брюгге. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Не удивительно, что Спортинг является фаворитом предстоящего матча. Я жду сложного матча, в котором хозяева должны владеть перевесом. Будет однозначно сложно, но я поставлю на чистую победу португальского гранда.