В среду, 26-го ноября, состоится поединок 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся лондонские «Арсенал» и мюнхенская «Бавария». Матч пройдет в Лондоне, на поле стадиона «Эмирейтс», начало в 22:00.

Лучшая оборона первой части общего этапа турнира против лучшей атаки – кто кого? Для чемпионов Германии выезды в Лондон далеко не всегда оказывались легкой прогулкой, несмотря на актуальный на тот момент статус «канониров», а тут еще они сейчас единолично возглавляют турнирную таблицу АПЛ. Впрочем, как и «Бавария» в Бундеслиге, но это выглядит уже более праздно. Микель Артета готов сделать новый шаг к большим успехам? Настолько сильного соперника у «Арсенала» в этой Лиге чемпионов еще не было, а вот «Бавария» уже обыгрывала «Челси» (2:1) и ПСЖ (2:1).

