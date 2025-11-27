Арсенал – Бавария – 3:1. Битва лидеров ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов
26 ноября в 22:00 прошел матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов.
Английский Арсенал переиграл немецкую Баварию на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
До матча Арсенал и Бавария имели по 12 очков из 12 и возглавляли турнирную таблицу.
На 22-й минуте для хозяев поля счет открыл Юрриен Тимбер (1:0). Гости уравняли ситуацию на 32-й минуте, когда отличился Леннарт Карль (1:1).
Во втором тайме победу канонирам принесли голы, которые забили Нони Мадуэке и Габриэл Мартинелли (3:1).
После 5 туров Арсенал набрал 15 очков из 15 и получил лидерство в Лиге чемпионов.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
5-й тур. 26 ноября
22:00 Арсенал (Англия) – Бавария (Германия) – 3:1
Голы: Тимбер, 22, Мадуэке, 69, Мартинелли, 77 – Карль, 32
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Юрриен Тимбер, 22 мин
ГОЛ! 1:1. Леннарт Карль, 32 мин
ГОЛ! 2:1. Нони Мадуэке, 69 мин
ГОЛ! 3:1. Габриэл Мартинелли, 77 мин
События матча
