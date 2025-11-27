Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал – Бавария – 3:1. Битва лидеров ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Арсенал
26.11.2025 22:00 – FT 3 : 1
Бавария
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 01:23 | Обновлено 27 ноября 2025, 01:37
Арсенал – Бавария – 3:1. Битва лидеров ЛЧ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября в 22:00 прошел матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

Английский Арсенал переиграл немецкую Баварию на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

До матча Арсенал и Бавария имели по 12 очков из 12 и возглавляли турнирную таблицу.

На 22-й минуте для хозяев поля счет открыл Юрриен Тимбер (1:0). Гости уравняли ситуацию на 32-й минуте, когда отличился Леннарт Карль (1:1).

Во втором тайме победу канонирам принесли голы, которые забили Нони Мадуэке и Габриэл Мартинелли (3:1).

После 5 туров Арсенал набрал 15 очков из 15 и получил лидерство в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

5-й тур. 26 ноября

22:00 Арсенал (Англия) – Бавария (Германия) – 3:1

Голы: Тимбер, 22, Мадуэке, 69, Мартинелли, 77 – Карль, 32

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Юрриен Тимбер, 22 мин

ГОЛ! 1:1. Леннарт Карль, 32 мин

ГОЛ! 2:1. Нони Мадуэке, 69 мин

ГОЛ! 3:1. Габриэл Мартинелли, 77 мин

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал), асcист Эберечи Эзе.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Арсенал), асcист Риккардо Калафьори.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Леннарт Карл (Бавария), асcист Серж Гнабри.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Юрриен Тимбер (Арсенал), асcист Букайо Сака.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
