26 ноября в 22:00 прошел матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

Английский Арсенал переиграл немецкую Баварию на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

До матча Арсенал и Бавария имели по 12 очков из 12 и возглавляли турнирную таблицу.

На 22-й минуте для хозяев поля счет открыл Юрриен Тимбер (1:0). Гости уравняли ситуацию на 32-й минуте, когда отличился Леннарт Карль (1:1).

Во втором тайме победу канонирам принесли голы, которые забили Нони Мадуэке и Габриэл Мартинелли (3:1).

После 5 туров Арсенал набрал 15 очков из 15 и получил лидерство в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

5-й тур. 26 ноября

22:00 Арсенал (Англия) – Бавария (Германия) – 3:1

Голы: Тимбер, 22, Мадуэке, 69, Мартинелли, 77 – Карль, 32

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Юрриен Тимбер, 22 мин

ГОЛ! 1:1. Леннарт Карль, 32 мин

ГОЛ! 2:1. Нони Мадуэке, 69 мин

ГОЛ! 3:1. Габриэл Мартинелли, 77 мин