Лидер в ЛЧ теперь единоличный. Арсенал уверенно обыграл Баварию
Второй тайм команда Компани таки провалила
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига чемпионов. 5-й тур.
«Арсенал» – «Бавария» - 3:1
Голы: Тимбер, 22, Мадуэке, 69, Мартинелли, 76 – Карл, 32
Предупреждения: Салиба, 74, Мерино, 80 – Упамекано, 23, Лаймер, 43
«Арсенал»: Рая – Льюис-Скелли (Калафиори, 68), Москера, Салиба, Тимбер (Уайт, 80) – Райс, Эзе (Эдегор, 80), Субименди – Троссар (Мадуэке, 38), Мерино, Сака (Мартинелли, 68).
«Бавария»: Нойер – Станишич, Та, Упамекано (Ким, 81), Лаймер (Бишоф, 72) – Павлович, Киммих (Горецка, 81) – Гнабри (Джексон, 72), Карл (Геррейру, 81), Олисе – Кейн.
Арбитр: Марко Гуида (Помпеи, Италия).
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон).
Удары (в створ) – 12 (7) : 8 (2)
Угловые – 6:1
Оффсайды – 2:0
АРСЕНАЛ - ТОТТЕНХЭМ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 11°C
