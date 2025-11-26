Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лидер в ЛЧ теперь единоличный. Арсенал уверенно обыграл Баварию
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 23:55 | Обновлено 27 ноября 2025, 00:19
Лидер в ЛЧ теперь единоличный. Арсенал уверенно обыграл Баварию

Второй тайм команда Компани таки провалила

Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига чемпионов. 5-й тур.

«Арсенал» – «Бавария» - 3:1

Голы: Тимбер, 22, Мадуэке, 69, Мартинелли, 76 – Карл, 32

Предупреждения: Салиба, 74, Мерино, 80 – Упамекано, 23, Лаймер, 43

«Арсенал»: Рая – Льюис-Скелли (Калафиори, 68), Москера, Салиба, Тимбер (Уайт, 80) – Райс, Эзе (Эдегор, 80), Субименди – Троссар (Мадуэке, 38), Мерино, Сака (Мартинелли, 68).

«Бавария»: Нойер – Станишич, Та, Упамекано (Ким, 81), Лаймер (Бишоф, 72) – Павлович, Киммих (Горецка, 81) – Гнабри (Джексон, 72), Карл (Геррейру, 81), Олисе – Кейн.

Арбитр: Марко Гуида (Помпеи, Италия).

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон).

Удары (в створ) – 12 (7) : 8 (2)
Угловые – 6:1
Оффсайды – 2:0

Температура: 11°C

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Harun Bakircioğlu
Один ученик Гвардиолы уделал другого тактически. Во втором тайме Баварию съели, и в этом заслуга Артеты, отдавшего мяч. Он больше не контролирует его ради контроля и Арсенал терпит, когда есть необходимость.
GroundUnder
у Аякса набрано 0 очков, у Вильярреала - 1, у Олимпиакоса - 2, у Славии - 3, у Бенфики - 3
у Бильбао - 4 
у Пафоса - 6, как у Монако, Ювентуса и Марселя ... а, орлы... и на одно очко отстали от барсы Флика за 5 туров  п.с.
вечно после наших кого-то прёт по-хорошему
