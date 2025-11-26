26 ноября, в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов, между собой сыграют Арсенал и Бавария. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

«Канониры» выдают пока что отличный сезон, успевают везде, показывая высокие результаты. В Лиге чемпионов клуб пока идет без осечек, выиграв все четыре матча. Команда одолела в гостях Атлетик – 2:0, а потом с таким же счетом Олимпиакос дома, лондонцы обыграли дома Атлетико – 4:0, в последнем туре справились на выезде со Славией – 3:0. Подопечные Артеты еще не пропускали в этом сезоне, в рамках самого престижного еврокубка.

Хорошо идут дела и в АПЛ, где Арсенал захватил лидерство, после 12 туров, опережая ближайшего преследователя на шесть очков. В последнем матче «канониры» уверенно разобрались в принципиальном дерби с Тоттенэмом – 4:1, героем встречи стал Эзе, оформивший хет трик. Не могут партнерам Габриел, Хаверц и Жезус, под вопросом Дьокереш и Эдегор.

Бавария

Немецкий гранд не знает пощады в этом сезоне 17 побед в 18 встречах, во всех турнирах, раз была зафиксирована ничья. В Лиге чемпионов подопечные Компани тоже идут без потерь, они одолели дома Челси – 3:1, в гостях Пафос – 5:1, потом была победа над Брюгге в родных стенах – 4:0. В последнем матче смогли обыграть на выезде сильный ПСЖ – 2:1.

Бавария лидирует в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя на 6 очков. В последнем туре команда уступала дома Фрайбургу 0:2 к 17-й минуте, а в итоге, смогла одержать победу со счетом 6:2. Предстоящий матч из-за травм пропустят Девис и Мусиала, дисквалифицирован Диас, под вопросом Гнабри.

Личные встречи

У клубов большая история очных противостояний, где они играли с переменным успехом. В прошлом году команды встретились в четвертьфинале Лиги чемпионов, тогда в Лондоне сыграли 2:2, а на своем поле Бавария одержала победу со счетом 1:0.

Прогноз

Встречаются лидеры двух топ-лих, к тому же клубы еще не теряли очки в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2,17 для Арсенала и 3,16 для Баварии. Учитывая текущую форму команд, предстоящий матч станет одним из главных в этом туре.

На бумаге лондонцы небольшие фавориты, хотя я жду игры на три результата, считаю проходимой здесь ставку на обмен забитыми мячами за 1,63.