Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олимпиакос – Реал. Яремчук vs Лунин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Олимпиакос Пирей
26.11.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 20:20 | Обновлено 25 ноября 2025, 20:21
Олимпиакос – Реал. Яремчук vs Лунин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Лиги чемпионов 26 ноября в 22:00 по Киеву

Олимпиакос – Реал. Яремчук vs Лунин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
UEFA

26 ноября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Олимпиакос» (Греция) и «Реалом» (Испания).

Поединок пройдет на стадионе Караискакис в городе Пирей. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В активе «Реала» за четыре первых тура – девять очков, у «Олимпиакоса» всего два. У украинских фанатов есть возможность увидеть на поле двух игроков сборной Украины – Романа Яремчука и Андрея Лунина.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Олимпиакос – Реал
