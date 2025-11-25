Олимпиакос Пирей

Олимпиакос – Реал. Яремчук vs Лунин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Лиги чемпионов 26 ноября в 22:00 по Киеву
26 ноября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Олимпиакос» (Греция) и «Реалом» (Испания).
Поединок пройдет на стадионе Караискакис в городе Пирей. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В активе «Реала» за четыре первых тура – девять очков, у «Олимпиакоса» всего два. У украинских фанатов есть возможность увидеть на поле двух игроков сборной Украины – Романа Яремчука и Андрея Лунина.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Олимпиакос – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Юрьевич вывел «Полесье» в еврокубки
Бен Дэвисон одобрил такой поступок