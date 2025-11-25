Олимпиакос Пирей

26 ноября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Олимпиакос» (Греция) и «Реалом» (Испания).

Поединок пройдет на стадионе Караискакис в городе Пирей. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

В активе «Реала» за четыре первых тура – девять очков, у «Олимпиакоса» всего два. У украинских фанатов есть возможность увидеть на поле двух игроков сборной Украины – Романа Яремчука и Андрея Лунина.

