Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Олимпиакос Пирей
26.11.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 12:54 | Обновлено 26 ноября 2025, 12:55
Олимпиакос – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 26 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября на Георгиос Караискакис пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Олимпиакос встретится с Реалом Мадрид. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Олимпиакос

Команда переживала спад, когда уже очередным наставником тут стал Мендилибар. Испанец не так давно в Греции, но уже вписал себя в историю футбола этой страны. Ведь выигранная им (спустя пару месяцев после назначения!) Лига конференций стала первым еврокубком. Ну, а потом получилось и чемпионство вернуть в Афины. Да и сейчас постепенно гранд отдаляется от преследователей. Отметим, что Яремчук, недавно забивавший в кубке, в прошлом туре прибавил отличный ассист и в Суперлиге, приняв участие в разгроме Атромитоса.

Но в Лиге чемпионов картина совсем иная. Стартовые условия были оптимальны: дома принимали Пафос, более того, у дебютанта была быстрая красная. Но этим не воспользовались, так и закончив 0:0. Дальше гранды не оставляли шансов: после 0:2 от Арсенала были 1:6 с Барселоной. А с ПСВ, быстро открыв счет, получили гол в ответ перед самым финальным свистком.

Реал Мадрид

Клуб в этом году точно не возьмет ни единого трофея, и для такого гранда это, безусловно, удар. Не зря Анчелотти не дали поработать летом, убрав после того, как стало понятно, что он окончательно проиграл Барселоне спор не только в Примере, но и уступил ей в финале кубка. Кстати, Хаби Алонсо уже взял реванш, и победа в Эль Класико позволяет лидировать в Ла Лиге. Но и при нем проблемы есть, от конфликта с Винисиусом до 2-5 в дерби с Атлетико.

Проблемы проявились и в Лиге чемпионов. Поначалу там испанцы показывали отличный результат, обыграв следом за Марселем и Кайратом даже Ювентус. Но Ливерпуль, даже в своей нынешней форме, уверенно обыграл гостей на Энфилде. И только ряд классных сэйвов позволил закончить сравнительно достойными 0:1.

Статистика личных встреч

Всего было восемь поединков, и половину выиграл испанский гранд. Но последние приезды в Афины были для него неудачными: в 2005-м он единственный раз проиграл, через два года была нулевая ничья.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 6.14 для Олимпиакоса и 1.56 для Реала. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не верят в новую осечку Мбаппе и компании. Ставим на их победу с форой -1 гол (коэффициент - 1,6).

По теме:
Первые среди итальянцев. Ювентус установил невероятное достижение в ЛЧ
Айнтрахт Франкфурт – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
СПАЛЛЕТТИ: «Матч – это коробка, которую нужно наполнить вещами»
Олимпиакос Пирей Реал Мадрид Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
