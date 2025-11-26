Олимпиакос Пирей

26 ноября на Георгиос Караискакис пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Олимпиакос встретится с Реалом Мадрид. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Олимпиакос

Команда переживала спад, когда уже очередным наставником тут стал Мендилибар. Испанец не так давно в Греции, но уже вписал себя в историю футбола этой страны. Ведь выигранная им (спустя пару месяцев после назначения!) Лига конференций стала первым еврокубком. Ну, а потом получилось и чемпионство вернуть в Афины. Да и сейчас постепенно гранд отдаляется от преследователей. Отметим, что Яремчук, недавно забивавший в кубке, в прошлом туре прибавил отличный ассист и в Суперлиге, приняв участие в разгроме Атромитоса.

Но в Лиге чемпионов картина совсем иная. Стартовые условия были оптимальны: дома принимали Пафос, более того, у дебютанта была быстрая красная. Но этим не воспользовались, так и закончив 0:0. Дальше гранды не оставляли шансов: после 0:2 от Арсенала были 1:6 с Барселоной. А с ПСВ, быстро открыв счет, получили гол в ответ перед самым финальным свистком.

Реал Мадрид

Клуб в этом году точно не возьмет ни единого трофея, и для такого гранда это, безусловно, удар. Не зря Анчелотти не дали поработать летом, убрав после того, как стало понятно, что он окончательно проиграл Барселоне спор не только в Примере, но и уступил ей в финале кубка. Кстати, Хаби Алонсо уже взял реванш, и победа в Эль Класико позволяет лидировать в Ла Лиге. Но и при нем проблемы есть, от конфликта с Винисиусом до 2-5 в дерби с Атлетико.

Проблемы проявились и в Лиге чемпионов. Поначалу там испанцы показывали отличный результат, обыграв следом за Марселем и Кайратом даже Ювентус. Но Ливерпуль, даже в своей нынешней форме, уверенно обыграл гостей на Энфилде. И только ряд классных сэйвов позволил закончить сравнительно достойными 0:1.

Статистика личных встреч

Всего было восемь поединков, и половину выиграл испанский гранд. Но последние приезды в Афины были для него неудачными: в 2005-м он единственный раз проиграл, через два года была нулевая ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую осечку Мбаппе и компании. Ставим на их победу с форой -1 гол (коэффициент - 1,6).