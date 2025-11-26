Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мадридцы одолели «Олимпиакос»
26 ноября прошел матч 5 тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Олимпиакос» (Греция) и «Реал» (Испания).
Поединок прошел на стадионе Караискакис в городе Пирей. «Реал» победил со счетом 4:3.
Главным героем матча стал Килиан Мбаппе, которому удалось оформить в матче покер!
Украинский вратарь Андрей Лунин вышел сегодня в стартовом составе «Реала», Роман Яремчук был заявлен в запасе и на поле так и не появился.
В активе «Реала» за пять первых туров – 12 очков, у «Олимпиакоса» всего два. Следующий матч «Реал» проведет 10 декабря против «Манчестер Сити», днем ранее греки поедут в Казахстан играть против «Кайрата».
Лига чемпионов. Основной этап, 5-й тур, 26 ноября.
Олимпиакос – Реал – 3:4
Голы: Шикиньо, 8, Тареми, 52, Эль-Кааби, 81 – Мбаппе, 22, 24, 29, 60.
Олимпиакос: Цолакис, Ортега, Родиней (Коштинья 72), Пирола (Бьянконе 62), Рецос, Гарсия (Эссе 46), Музакитис, Мартинш, Лима Силва Машаду (Тареми 28), Поденсе (Эспето 72), Эль-Кааби.
Реал Мадрид: Лунин, Менди, Александер-Арнольд, Каррерас, Асенсио (Диас 73), Чуамени, Камавинга (Себальос 46), Винисиус Жуниор (Гарсия 90), Вальверде, Гюлер (Беллингем 61), Мбаппе.
