  Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Лига Чемпионов
Олимпиакос Пирей
26.11.2025 22:00 – FT 3 : 4
Реал Мадрид
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 23:57 | Обновлено 27 ноября 2025, 00:08



Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ

Мадридцы одолели «Олимпиакос»

26 ноября 2025, 23:57 | Обновлено 27 ноября 2025, 00:08


Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
ФК Реал Мадрид

26 ноября прошел матч 5 тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Олимпиакос» (Греция) и «Реал» (Испания).

Поединок прошел на стадионе Караискакис в городе Пирей. «Реал» победил со счетом 4:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным героем матча стал Килиан Мбаппе, которому удалось оформить в матче покер!

Украинский вратарь Андрей Лунин вышел сегодня в стартовом составе «Реала», Роман Яремчук был заявлен в запасе и на поле так и не появился.

В активе «Реала» за пять первых туров – 12 очков, у «Олимпиакоса» всего два. Следующий матч «Реал» проведет 10 декабря против «Манчестер Сити», днем ранее греки поедут в Казахстан играть против «Кайрата».

Лига чемпионов. Основной этап, 5-й тур, 26 ноября.

Олимпиакос – Реал – 3:4
Голы: Шикиньо, 8, Тареми, 52, Эль-Кааби, 81 – Мбаппе, 22, 24, 29, 60.

Олимпиакос: Цолакис, Ортега, Родиней (Коштинья 72), Пирола (Бьянконе 62), Рецос, Гарсия (Эссе 46), Музакитис, Мартинш, Лима Силва Машаду (Тареми 28), Поденсе (Эспето 72), Эль-Кааби.

Реал Мадрид: Лунин, Менди, Александер-Арнольд, Каррерас, Асенсио (Диас 73), Чуамени, Камавинга (Себальос 46), Винисиус Жуниор (Гарсия 90), Вальверде, Гюлер (Беллингем 61), Мбаппе.

По теме:
Спортинг уничтожил на домашнем поле Брюгге в Лиге чемпионов
Лидер в ЛЧ теперь единоличный. Арсенал уверенно обыграл Баварию
Гениальные Лукман и де Кетеларе. Аталанта на выезде разгромила Айнтрахт
Олимпиакос Пирей Реал Мадрид Роман Яремчук Андрей Лунин Лига чемпионов Килиан Мбаппе покер
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Enthiran
Автор смотрел этот  матч? Защита напропускала.
Удары 18 (8) - 15 (7).
Счёт на табло,  деньги в кармане.
Ответить
+5
Миколай Гуцуляк
А грав сам Лунін, чи весь Реал? 4 пропустив Олімпіакос, чи лише воротар?
Ответить
+4
Sergey Mihailovich
Ну и заголовок "Напропускал"... м-дааа))) Андрей на уровне отыграл, несколько раз спасал, играл уверенно, ногами пасы вообще топ (Тибо так ногами не умеет). А голы это оборона напропускала, на втором этаже два гола без помех давали пробить, да и первый тоже стояли и щёлкали пока их в касание разыгрывали. Так что Лунин на уровне, не надо ля-ля. Как-то так.
Ответить
+3
Cruyff
Лунін просто задав темпу Мбаппе
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Winner21
Що не кажіть, але без воротаря навіть Олімпіакос так просто не обіграти 
Ответить
-5
Lulinnha
Лунин: Тренер, я ко всему готов...! 
Ответить
-5
GroundUnder
лучше бы третьему вратарю клуба дали сыграть
Ответить
-8
Saar
Як тільки Лунін на воротаз-купа пропущених Лунін - лавочне ДНО!!!
Ответить
-9
