Олимпиакос Пирей

26 ноября состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов сезона 2025/26 между «Олимпиакосом» и «Реалом». Встречу принимал стадион «Караискакис» в Пирее, где испанская команда одержала победу с результатом 4:3.

Главной фигурой поединка стал Килиан Мбаппе, который оформил покер и фактически решил судьбу игры. Украинец Андрей Лунин начал матч в стартовом составе «Реала», тогда как Роман Яремчук остался в запасе и на поле не выходил.

Лига чемпионов. Основной этап, 5-й тур, 26 ноября.

Олимпиакос – Реал – 3:4

Голы: Шикиньо, 8, Тареми, 52, Эль-Кааби, 81 – Мбаппе, 22, 24, 29, 60.

