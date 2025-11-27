Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
Лига Чемпионов
Олимпиакос Пирей
26.11.2025 22:00 – FT 3 : 4
Реал Мадрид
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 00:02 | Обновлено 27 ноября 2025, 00:15
2477
0

Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

26 ноября состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов сезона 2025/26 между «Олимпиакосом» и «Реалом». Встречу принимал стадион «Караискакис» в Пирее, где испанская команда одержала победу с результатом 4:3.

Главной фигурой поединка стал Килиан Мбаппе, который оформил покер и фактически решил судьбу игры. Украинец Андрей Лунин начал матч в стартовом составе «Реала», тогда как Роман Яремчук остался в запасе и на поле не выходил.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов. Основной этап, 5-й тур, 26 ноября.

Олимпиакос – Реал – 3:4
Голы: Шикиньо, 8, Тареми, 52, Эль-Кааби, 81 – Мбаппе, 22, 24, 29, 60.

Видеообзор ожидайте позже...

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей), асcист Габриэл Стрефезза.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Винисиус Жуниор.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Мехди Тареми (Олимпиакос Пирей), асcист Сантьяго Эссе.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Эдуардо Камавинга.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Арда Гюлер.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Винисиус Жуниор.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Чикиньо (Олимпиакос Пирей), асcист Аюб Эль-Кааби.
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
