Сассуоло вырвал ничью в матче против Пизы. Невероятный Комо Фабрегаса
Состоялись два заключительных матча 12-го тура Серии А
Сегодня, 24 ноября, состоялись два заключительных матча 12-го тура чемпионата Италии.
«Торино» дома потерпел разгромное поражение от «Комо», который возглавляет бывший звездный футболист Сеск Фабрегас. Во втором матче дня «Сассуоло» сумел вырвать ничью в матче против «Пизы» – 2:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После завершения тура в Серии A сменился лидер: на первое место вышла «Рома», которая имеет 27 очков. Вторую и третью позиции делят «Милан» и «Наполи» (по 25), а топ-4 замыкает «Интер», у которого 24 балла.
Серия А. 12-й тур, 24 ноября.
Торино – Комо – 1:5
Голы: Влашич, 45+2 (п) – Аддаи, 36, 52, Рамон, 72, Пас, 76, Батурина, 86.
Сассуоло – Пиза – 2:2
Голы: Матич, 6, Торстведт, 90+5 – Нзола, 4 (п), Мейстер, 81.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч и президент «Динамо» встретились перед игрой с «Колосом»
Бывший абсолютный чемпион мира озвучил главную проблему в боксе