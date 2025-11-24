Сассуоло вырвал ничью в матче против Пизы. Невероятный Комо Фабрегаса

Сегодня, 24 ноября, состоялись два заключительных матча 12-го тура чемпионата Италии.

«Торино» дома потерпел разгромное поражение от «Комо», который возглавляет бывший звездный футболист Сеск Фабрегас. Во втором матче дня «Сассуоло» сумел вырвать ничью в матче против «Пизы» – 2:2.

После завершения тура в Серии A сменился лидер: на первое место вышла «Рома», которая имеет 27 очков. Вторую и третью позиции делят «Милан» и «Наполи» (по 25), а топ-4 замыкает «Интер», у которого 24 балла.

Серия А. 12-й тур, 24 ноября.



Торино – Комо – 1:5

Голы: Влашич, 45+2 (п) – Аддаи, 36, 52, Рамон, 72, Пас, 76, Батурина, 86.

Сассуоло – Пиза – 2:2

Голы: Матич, 6, Торстведт, 90+5 – Нзола, 4 (п), Мейстер, 81.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А