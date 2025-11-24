Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Торино
24.11.2025 19:30 – FT 1 : 5
Комо
Италия
Сассуоло вырвал ничью в матче против Пизы. Невероятный Комо Фабрегаса

Состоялись два заключительных матча 12-го тура Серии А

Сассуоло вырвал ничью в матче против Пизы. Невероятный Комо Фабрегаса
Getty Images/Global Images Ukraine. Торино – Комо

Сегодня, 24 ноября, состоялись два заключительных матча 12-го тура чемпионата Италии.

«Торино» дома потерпел разгромное поражение от «Комо», который возглавляет бывший звездный футболист Сеск Фабрегас. Во втором матче дня «Сассуоло» сумел вырвать ничью в матче против «Пизы» – 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения тура в Серии A сменился лидер: на первое место вышла «Рома», которая имеет 27 очков. Вторую и третью позиции делят «Милан» и «Наполи» (по 25), а топ-4 замыкает «Интер», у которого 24 балла.

Серия А. 12-й тур, 24 ноября.

Торино – Комо – 1:5
Голы: Влашич, 45+2 (п) – Аддаи, 36, 52, Рамон, 72, Пас, 76, Батурина, 86.

Сассуоло – Пиза – 2:2
Голы: Матич, 6, Торстведт, 90+5 – Нзола, 4 (п), Мейстер, 81.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

