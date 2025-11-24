Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Торино – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
24 ноября 2025, 02:01
Торино – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 24 ноября и состоится 19:30 по Киеву

Торино – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября, свою встречу в рамках Серии А проведут Торино – Комо. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Торино

«Быки» подтверждают свой статус неуступчивого середняка, на их счету 3 победы, столько же поражений и пять ничьих. В последнем туре Торино сумел устоять против Ювентуса в дерби – 0:0, данная ничья стала третьей кряду, а в общей сложности, команда не проигрывает уже шесть матчей кряду, хотя было всего две победы за этот период.

Клуб идет на 11-й строчке в чемпионате, отставание от топ-6 составляет шесть очков. Торино опытная и крепкая команда, однако, в этом сезоне им будет сложно бороться за зону еврокубков. Повреждения не позволят выйти на поле таким футболистам как: Илич, Савва, Сазонов, Схурс, Симеоне, под вопросом Бираги и Израиль.

Комо

Много внимание к себе привлекает Комо, небольшой клуб, который показывает солидные результаты. В 11 турах команда потерпела всего одно поражение, при этом было 4 победы и шесть ничьих. Подопечные Сеска Фабрегаса в последнем туре не смогли обыграть дома Кальяри – 0:0, матч был довольно скучным, но хозяева владели небольшим перевесом.

Серия без побед Комо уже достигла девяти матчей, команда идет седьмой в чемпионате, отставание от топ-6 составляет два очка, при этом есть игра в запасе. Попадание в еврокубки будет большим успехом, но клуб действительно ставит перед собой амбициозные цели. Диао и Гольданига не смогут выйти на поле в предстоящем матче из-за травм.

Личные встречи

Исторически так сложилось, что команды всегда показывают низку результативность в очных противостояниях. В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами с одинаковым счетом 1:0.

Прогноз

Сложно определить фаворита в данном противостоянии, обе команды находятся в хорошей форме. Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, все-таки Комо выше в турнирной таблице.

Жду интересной игры на три результата, которая может завершиться с любым исходом. Несмотря на статистику, рискну поставить здесь на обмен забитыми мячами за 2,05.

Торино
24 ноября 2025 -
19:30
Комо
