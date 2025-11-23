Прикарпатье – Феникс-Мариуполь – 3:0. Забили на первой минуте. Видео голов
Андрей Хома открыл счет в первой же атаке
В воскресенье, 23 ноября, в Ивано-Франковске прошел заключительный поединок 17-го тура Первой лиги. «Прикарпатье» принимало «Феникс-Мариуполь» и выиграло матч со счетом 3:0.
Хозяева открыли счет в первой же атаке. Андрей Хома оторвался от защитников и переиграл вратаря.
Второй «Прикарпатье» забило минуте с помощью соперников. На 67-й минуте Максим Соловьев перебросил голкипера ФК «Феникс-Мариуполь», Виталий Горин пытался спасти положение, но от его ноги мяч влетел в сетку.
На достигнутом игроки «Прикарпатья» не остановились. Мирослав Трофимюк на 73-й минуте сделал счет 3:0.
Первая лига. 17-й тур, 23 ноября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»
«Прикарпатье» – «Феникс-Мариуполь» – 3:0
Голы: Хома, 1, Горин, 67 (автогол), Трофимюк, 73
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
