  4. Прикарпатье – Феникс-Мариуполь – 3:0. Забили на первой минуте. Видео голов
Первая лига
Прикарпатье
23.11.2025 14:00 – FT 3 : 0
Феникс-Мариуполь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
23 ноября 2025, 20:06 | Обновлено 23 ноября 2025, 20:10
Прикарпатье – Феникс-Мариуполь – 3:0. Забили на первой минуте. Видео голов

Андрей Хома открыл счет в первой же атаке

ФК Прикарпатье

В воскресенье, 23 ноября, в Ивано-Франковске прошел заключительный поединок 17-го тура Первой лиги. «Прикарпатье» принимало «Феникс-Мариуполь» и выиграло матч со счетом 3:0.

Хозяева открыли счет в первой же атаке. Андрей Хома оторвался от защитников и переиграл вратаря.

Второй «Прикарпатье» забило минуте с помощью соперников. На 67-й минуте Максим Соловьев перебросил голкипера ФК «Феникс-Мариуполь», Виталий Горин пытался спасти положение, но от его ноги мяч влетел в сетку.

На достигнутом игроки «Прикарпатья» не остановились. Мирослав Трофимюк на 73-й минуте сделал счет 3:0.

Первая лига. 17-й тур, 23 ноября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»

«Прикарпатье» – «Феникс-Мариуполь» – 3:0

Голы: Хома, 1, Горин, 67 (автогол), Трофимюк, 73

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Прикарпатье.
67’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Прикарпатье.
1’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Прикарпатье.
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск Мирослав Трофимюк Андрей Хома Феникс-Мариуполь видео голов и обзор
