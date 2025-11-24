Максим ФЕЩУК: «Мы просто подарили три забитых мяча»

В поединке 17-го тура Первой лиги «Феникс-Мариуполь» на выезде проиграл «Прикарпатью» со счетом 0:3. Результат матча прокомментировал тренер ФК «Феникс-Мариуполь» Максим Фещук.

«Прикарпатье сегодня абсолютно заслуженно одержало победу. Мы им просто подарили три забитых мяча. И начинать игру с 0:1, я вообще не могу объяснить, что произошло на какой-то секунде матча, может 10-я, или там 20-я. Больше вопросов, чем ответов. Но было интересно понаблюдать за своими футболистами, с кем двигаться дальше, кто на что способен.

Первый тайм был достаточно хорош. Не выжали, не имели забитых мячей. А во втором, возможно, я где-то не угадал с заменами, план не сработал. Еще раз поздравляю соперника с заслуженной победой. А мы двигаемся дальше.

Я понимал, что Франковск очень силен, что и показала сегодняшняя игра, на переходах из обороны в атаку. Очень здорово вбегают, имеют очень качественного скоростного нападающего, здорово открывающегося в эти зоны. А у нас очень много молодых игроков, которым еще предстоит учиться, тренироваться, поправлять понимание игры. Ну ничего. Вот наши два центральных защитника – это вообще юные, молодые парни. Они еще не раз будут ошибаться, но игра сзади была на очень низком уровне. Ну и в опорной зоне сами себе попривозили мячи. Будет разбор игры, разберемся, что и как, и будем двигаться дальше.

Задание на весеннюю часть сезона? Задачи стоят одни – просто сохранение места в Первой лиге. Какие будут изменения – посмотрим. Пройдет неделя и увидим, какие у нас будут изменения в команде. Это обычный процесс. Нужно ли команде усиление? Я считаю, что очень существенно нуждается в усилении, но посмотрим, с кем дальше будет работать клуб Феникс. Разберемся. Выводы будут сделаны только после последней игры. Рано их делать. Конечно, у меня есть свое мнение. Я всегда ребятам говорю, что я как тренер, я не даю ребятам шанс. У них нет шанса. У них есть возможность. Возможность проявить себя, качественно играть», – сказал Максим Фещук.