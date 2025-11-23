Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  День разгромов в Первой лиге. Прикарпатье обыграло Феникс-Мариуполь
23 ноября 2025, 15:56 | Обновлено 23 ноября 2025, 15:59
День разгромов в Первой лиге. Прикарпатье обыграло Феникс-Мариуполь

Матч прошел в Ивано-Франковске на стадионе «Рух»

ФК Феникс-Мариуполь

В воскресенье, 23 ноября, в Ивано-Франковске состоялся заключительный поединок 17-го тура Первой лиги. «Прикарпатье» принимало «Феникс-Мариуполь» и одержало уверенную победу со счетом 3:0.

«Феникс-Мариуполь» выиграл два предыдущих матча в чемпионате. Это позволило команде Максима Фещука немного подняться в турнирной таблице. «Прикарпатье же занимало седьмое место.

«Прикарпатье» открыло счет уже на 12-й секунде матча. Андрей Хома оторвался от защитников и переиграл вратаря.

Второй гол болельщики увидели на 67-й минуте. Максим Соловьев перебросил голкипера ФК «Феникс-Мариуполь», Виталий Горин пытался спасти ситуацию, но от его ноги мяч влетел в сетку.

На достигнутом игроки «Прикарпатья» не остановились. Мирослав Трофимюк на 73-й минуте сделал счет 3:0.

Игровой день в Первой лиге получился результативным. Три из четырех поединков завершились со счетом 3:0.

Первая лига. 17-й тур, 23 ноября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»

«Прикарпатье» – «Феникс-Мариуполь» – 3:0

Голы: Хома, 1, Горин, 67 (автогол), Трофимюк, 73

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Прикарпатье.
67’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Прикарпатье.
1’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Прикарпатье.
