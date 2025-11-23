Прикарпатье – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Матч начнется 23 ноября в 14:00 по Киеву
В воскресенье, 23 ноября состоится поединок 17-го тура Первой лиги Украины между «Прикарпатье» и «Фениксом-Мариуполем». По киевскому времени игра начнется в 14:00.
Прикарпатье
Довольно средние результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне. За 16 поединков Первой лиги «Прикарпатье» получило 22 зачетных пункта, позволяющих ему занимать 7-е место турнирной таблицы. От зоны переходных игр на вылет и топ-4 Ивано-Франковский клуб отделяет 7 и 11 очков соответственно.
С Кубка Украины коллектив вылетел еще на стадии 1/32 финала от любительского «Денгоффа».
Феникс-Мариуполь
А вот мариупольцы проводят сезон совсем не уверенно. За 16 поединков Первой лиги им удалось добыть в борьбе лишь 15 очков, благодаря которым клуб и находится на опасном 13-м месте. Однако ситуация в таблице довольно плотная – даже 2 очка могут вывести клуб на 9-ю строчку.
В Кубке Украины мариупольцы выбили «Ужгород», «Металлург» и «Агротех» и квалифицировались в 1/4 финала турнира.
Личные встречи
Клубы играли в официальных играх трижды. Дважды матчи завершались вничью, а еще 1 раз побеждало «Прикарпатье».
Интересные факты
- «Прикарпатье» пропустило 20 мячей в текущем сезоне Первой лиги — 4-й самый плохой результат среди всех команд.
- В последних 8 домашних поединках «Прикарпатье» победило всего дважды.
- В последних 8-х поединках Первой лиги «Феникс; забил всего 4 гола.
Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.
