В воскресенье, 23 ноября состоится поединок 17-го тура Первой лиги Украины между «Прикарпатье» и «Фениксом-Мариуполем». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Прикарпатье

Довольно средние результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне. За 16 поединков Первой лиги «Прикарпатье» получило 22 зачетных пункта, позволяющих ему занимать 7-е место турнирной таблицы. От зоны переходных игр на вылет и топ-4 Ивано-Франковский клуб отделяет 7 и 11 очков соответственно.

С Кубка Украины коллектив вылетел еще на стадии 1/32 финала от любительского «Денгоффа».

Феникс-Мариуполь

А вот мариупольцы проводят сезон совсем не уверенно. За 16 поединков Первой лиги им удалось добыть в борьбе лишь 15 очков, благодаря которым клуб и находится на опасном 13-м месте. Однако ситуация в таблице довольно плотная – даже 2 очка могут вывести клуб на 9-ю строчку.

В Кубке Украины мариупольцы выбили «Ужгород», «Металлург» и «Агротех» и квалифицировались в 1/4 финала турнира.

Личные встречи

Клубы играли в официальных играх трижды. Дважды матчи завершались вничью, а еще 1 раз побеждало «Прикарпатье».

Интересные факты

«Прикарпатье» пропустило 20 мячей в текущем сезоне Первой лиги — 4-й самый плохой результат среди всех команд.

В последних 8 домашних поединках «Прикарпатье» победило всего дважды.

В последних 8-х поединках Первой лиги «Феникс; забил всего 4 гола.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.