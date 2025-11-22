Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Черноморец
22.11.2025 14:00 - : -
Подолье
Украина. Первая лига
22 ноября 2025, 12:02 | Обновлено 22 ноября 2025, 13:15
Черноморец – Подолье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 22 ноября в 14:00 по Киеву

Черноморец – Подолье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Черноморец

В субботу, 22 ноября состоится поединок 17-го тура Первой лиги Украины между «Черноморцем» и «Подольем». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Черноморец

Хотя коллектив и начал сезон просто прекрасно, в последних играх одесситы начали демонстрировать не слишком уверенные результаты. Но, несмотря на это, сейчас «Черноморец» имеет 35 очков на балансе и занимает 2-е место турнирной таблицы Первой лиги. От «Левого Берега», который находится на 3 месте команду отделяет 2 балла, а вот лидер, «Буковина», опережает «сине-белых» аж на 7 зачетных пунктов.

Из Кубка Украины одесситы вылетели на стадии 1/16 финала после поражения против любительского «Агротеха».

Подолье

Хмельницкий коллектив, как и в прошлом сезоне, борется за выживание в Первой лиге. Пока команда делает это не слишком удачно – за 16 игр ей удалось набрать 11 очков, благодаря которым она занимает 15-ю турнирную таблицу. От безопасной 12-й ступени «Подолье» отделяет уже 5 баллов.

В Кубке Украины хмельничане дошли до 1/16 финала, но там с разгромным счетом 4:1 проиграли «Ингульцу».

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой во 2-м туре текущего сезона Первой лиги. Тогда победу со счетом 2:0 одержал «Черноморец».

Интересные факты

  • За последние 7 игр «Черноморец» одержал 2 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение.
  • «Черноморец» пропустил всего 7 голов в текущем сезоне чемпионата – лучший результат среди всех команд.
  • «Подолье» забило 9 голов в Первой лиге этого сезона – 2-й худший результат среди всех команд.

Прогноз появится, когда коэффициенты станут доступны.

Черноморец Одесса Подолье Хмельницкий Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
